大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（55）が18日、フジテレビ系「めざまし8（エイト）」（月〜金曜午前8時）に生出演。17日投開票の兵庫県知事選において、無所属の前職斎藤元彦氏（47）が、元尼崎市長稲村和美氏ら無所属6新人を破り再選を果たした件に言及した。橋下氏は公益通報窓口の使用について「今回の問題っていうのは、斎藤さんが怪文書を受け取った時にね、2つの方向性があって権力者としては公益通報にまず回