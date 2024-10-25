ペンシルベニア州フォルサムでの選挙集会で発言するイーロン・マスク氏/Matt Rourke/AP（ＣＮＮ）米起業家のイーロン・マスク氏は、共和党の大統領候補トランプ前大統領の再選に向け設立を支援したスーパーＰＡＣ（政治活動委員会）「アメリカＰＡＣ」に対し、１０月中にさらに４３６０万ドル（約６６億円）を献金した。米連邦選挙委員会（ＦＥＣ）に２４日夜に提出された書類によると、マスク氏による同団体への献金総額は１億１