現地10月10日に行なわれたワールドカップ・アジア最終予選第３節のヨルダン戦（２−０）でFWのファン・ヒチャンとオム・チソンが負傷した韓国代表は12日、MFイ・スンウとFWムン・ソンミン（ともに全北現代）を追加招集すると発表した。実に５年４か月ぶりの選出となるイ・スンウは、久保建英と同様にバルセロナのカンテラ（下部組織）で育ち、当時は“韓国のメッシ”ともてはやされた。ただ、バルサ退団後は鳴かず飛ばずで、