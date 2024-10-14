高コスパスマホ「mmotorola edge 40 neo」がAndroid 14に！Lenovo傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）の日本法人であるモトローラ・モビリティ・ジャパン（以下、モトローラ）が販売する5G対応ミッドレンジスマートフォン（スマホ）「motorola edge 40 neo（型番：XT2307-3）」に対してより新しいプラットフォーム「Android 14」を含むソフトウェア更新が2024年9月中旬より順次提供開始しています。更新は本体のみで無線LAN