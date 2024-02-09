人気漫画「花さか天使テンテンくん」などで知られる漫画家の小栗かずまた氏が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ファンレターに関する投稿が反響を呼んでいる。「週刊少年ジャンプ」で連載し、アニメ化もされ多くの子供たちに愛されている「花さか天使テンテンくん」。小栗氏はこの日、「児童漫画家あるある」として子供からのファンレターを紹介した。「子供がファンレターの中に自分の宝物っぽいやつを同封してくれてて