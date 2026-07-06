作家・西尾維新による＜物語＞シリーズ完全新作の書き下ろし長編小説『鳥物語』が、９月４日に刊行されることが決定した。あわせて、あらすじが解禁された。【Xより】＜物語＞シリーズ完全新作『鳥物語』あらすじ＜物語＞シリーズは西尾維新による小説で、シャフトによりアニメ化もされている人気作品。2009年放送の『化物語』をはじめ、これまで数多くのシリーズが映像化されている。新刊について公式Xでは「講談社９月４