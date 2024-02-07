お金持ちは、どうやってお金を貯めているのか。韓国で4年連続ベストセラーを記録した、実業家キム・スンホさんの著書『お金は君を見ている最高峰のお金持ちが語る75の小さな秘密』（サンマーク出版）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■お金持ちは、お金を呼ぶ「種銭」を持っているまだ水道が普及していなかった時代は、井戸を掘って地下水を汲(く)み上げて