『家庭画報』が厳選した感動ホテル82軒を収録　今年できた話題のホテルからクラシックホテルまで 別冊家庭画報『日本の感動ホテル』6月30日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、世界文化社グループ創業80周年記念企画として、『家庭画報』の珠玉のコンテンツを集約したワンテーママガジンシリーズ第2弾『日本の感動ホテル』を2026年6月30日（火）に発売いたします。世界的ラグジュアリーブランドの進出や歴史的建築の再生が進み、今、ホテルそのものを目的に旅をする人が増えています。本書では、『家庭画報』が長年取材してきたホテルの中から、話題の新ホテルから名門クラシックホテルまで全国82軒を厳選。日本の美意識や伝統文化に触れられるホテル、世界基準のラグジュアリーホテルなど、「泊まることが旅の目的になる」珠玉の滞在をご紹介します。

また、ご好評いただいている第1弾の『美と感動に出会う宿 決定版』に続き、同日6月30日には、軽井沢の魅力を一冊に凝縮した『秘密の軽井沢』も同時発売。『家庭画報』が培ってきた上質な旅とライフスタイルの世界観を、より深く楽しめるシリーズとして展開します。

日本の伝統に触れながら、心豊かな時間を過ごせるラグジュアリーホテル

家庭画報が大切にしてきた、日本の上質な伝統文化。その魅力を現代のラグジュアリーとともに体感できるホテルが増えています。歴史的建造物を再生した宿、日本の美意識が息づく空間、寺社や庭園を望む特別なロケーション――。日本の伝統に触れながら、心豊かな時間を過ごせる珠玉のホテルをご紹介します。

パレスホテル（東京・丸の内）／エスパシオ ナゴヤキャッスル（愛知・名古屋）／ホテル ザ ミツイ キョウト（京都・二条城）／帝国ホテル 京都（京都・祇園）／紫翠 ラグジュアリー コレクションホテル 奈良（奈良・登大路） など

日本に次々と上陸する、海外一流ブランドのホテル

世界で愛されるラグジュアリーホテルブランドが、いま続々と日本へ進出しています。圧巻の眺望を誇るホテル、スパやプールなど滞在を豊かに彩る施設が充実したホテル、日本の美意識を随所に取り入れたホテル――。グローバルブランドならではの洗練と日本の文化が響き合い、これまでにない新しいホテル体験を生み出しています。

フェアモント東京（東京・芝浦）／ブルガリ ホテル 東京（東京・八重洲）／ジャヌ東京（東京・麻布台）／ウォルドーフ・アストリア大阪（大阪・梅田）／Ｗ大阪（大阪・御堂筋）／JWマリオット・ホテル奈良（奈良・三条大路） など

時代を超えて愛されてきたクラシックホテル

時を重ねることでしか生まれない価値があります。日本を代表する老舗ホテルは、設備を刷新しながらも、名建築家の意匠や職人の技、歳月が育んだ風格を大切に受け継いできました。長年培われたおもてなしの心とともに、クラシックホテルならではの格別な滞在へと誘います。

東京ステーションホテル（東京・丸の内）／オークラ東京（東京・虎ノ門）／ホテルニューグランド（神奈川・横浜）／富士屋ホテル（神奈川・箱根）／志摩観光ホテル ザ クラシック（三重・伊勢志摩）／奈良ホテル（奈良・高畑町） など

刊行概要

別冊家庭画報

『日本の感動ホテル』

■発売日：2026年6月30日（火）

■価格：2,200円（税込）

■版型：A4変型・132ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10171317.html

https://amzn.asia/d/06lKLQtJ

▼目次

大好評!! 別冊家庭画報『家庭画報』ワンテーママガジンシリーズ

シリーズ第1弾

別冊家庭画報『美と感動に出会う宿 決定版』

■発売日：2026年4月30日（木）

■価格：2,200円（税込）

■版型：A4変・132ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10168282.html

https://amzn.asia/d/00DaUMlL

シリーズ第3弾

別冊家庭画報『秘密の軽井沢』

■発売日：2026年6月30日（火）

■価格：2,200円（税込）

■版型：A4変型・132ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10171316.html

https://amzn.asia/d/0eDeEe2J