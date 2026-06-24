Diver-X、ロボティクス向けデータグローブ「ContactGlove3 Pro」を発表 ROS 2 / C++ / Python SDK標準対応、498,000円から

Diver-X株式会社



Diver-X株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：迫田大翔）は、ロボティクス向けデータグローブ「ContactGlove3 Pro」を発表いたします。本製品は、EMF（電磁場）方式による高精度な指先トラッキングと、ROS 2 / C++ / Python SDK のネイティブ対応、Linux / macOS / Windows のクロスプラットフォーム対応を、498,000円（税込）からの価格で提供する、業務用途のロボット遠隔操作および作業データ収集向けインターフェースです。

ContactGlove3 Pro とは

「ContactGlove3 Pro」は、ロボット遠隔操作（テレオペレーション）および作業データ収集を主たる用途として設計された、業務用途のデータグローブです。EMF（電磁場）方式による高精度な指先トラッキングと、５指全指の指先まで一体化したグローブ構造、ROS 2 / C++ / Python SDK のネイティブ対応、Linux / macOS / Windows のクロスプラットフォーム対応を備え、研究室・スタートアップ・事業会社の研究開発現場における「指先データ収集の標準インターフェース」となることを目指しています。把持・組立・繊細な物体操作といった「指先の動作」は、カメラ・マーカー・剛体トラッカーでは取得が困難であり、ロボット学習・テレオペレーション分野における長年の課題となってきました。

「ContactGlove3 Pro」は、この課題に正面から応える業務用途インターフェースとして、近年の Vision-Language-Action（VLA）モデルや模倣学習を含むロボット学習研究に必要な、大規模・高品質な指先データの収集を可能にします。

EMF（電磁場）方式による絶対位置トラッキング

「ContactGlove3 Pro」は、EMF（電磁場）方式によるトラッキングを採用しています。EMF方式は、指の曲がり角度を推定する従来の曲げセンサと異なり、指先・関節の3次元位置を絶対座標として直接取得できる方式です。

これにより、以下の特性を実現しています。

・ドリフトフリー：長時間の連続使用でもセンサドリフトが累積せず、再キャリブレーションが不要

・高精度：世界トップクラスの精度を実現。推奨環境下において、*中央値０.５mm、最大値１.５mm以下のセンサー位置誤差を実現（*当社計測方法によるもの）

・５指全指 × 6DoF計測：全指の指先位置・姿勢を同時取得し、繊細な物体把持・組立動作を正確に記録

指先まで一体化したグローブ構造 ― 指同士の繊細なインタラクションを取得

「ContactGlove3 Pro」は、グローブが５本指すべての指先まで一体で覆う構造を採用し、各指先部に高精度な計測コイルを内蔵しています。装着するだけで各指先の位置・姿勢を独立して高精度に計測でき、指同士が触れ合う・摘む・組み合わせるといった、指同士の繊細なインタラクションまでを忠実に取得・再現できます。指先に別部品を取り付ける必要がなく、グローブ単体で精密計測が完結します。

これは、物体把持・組立・道具操作・微細作業といった、人間の指先による精密動作を学習データとして取得・再現する用途において、本製品が他のトラッキング方式・データグローブと一線を画す重要な特長です。

拡張性 ― 触覚機能等のオプション

「ContactGlove3 Pro」では、拡張機能を用意しております。この拡張機能を通じて今後、触覚機能等のオプションを追加できるようになっております。

ロボティクス開発者のための、オープンなエコシステム対応

ロボティクス・XR・MoCap の各領域で標準的に用いられている開発環境を網羅的にサポートします。

・対応SDK・フレームワーク：C++ / Python / ROS 2 / Unity / Unreal Engine / MotionBuilder

・対応OS：Linux / macOS / Windows

ROS 2 のネイティブ対応と C++ / Python SDK により、既存のロボット制御パイプラインへ最小限の工数で統合し、データ取得・前処理・学習データセット構築までを一貫して自社環境内で実装できます。

業務用途に踏み込んだ価格と低レイテンシ

・低レイテンシ：通信レイテンシは30ms以下に抑えられており、リアルタイムテレオペレーション用途に十分な応答性を実現

・価格：498,000円（税込）から

主要仕様

・トラッキング方式：EMF（電磁場）トラッキング

・トラッキング精度：センサー位置誤差 中央値０.５mm、最大値１.５mm／センサー方向誤差 中央値０.４°、最大値１°（当社推奨環境下）

・データ出力レート：100Hz以上

・レイテンシー：30ms以下

・通信方式：USB（有線）／ BLE

・触覚フィードバック：ハプティック(R)リアクタによる振動

・対応SDK：C++ / Python

・バッテリー容量：1,200mAh

・連続稼働時間：8～10時間

・充電方法：USB Type-C

・グローブサイズ：S/M/L/XL

・対応エンジン・フレームワーク：ROS 2 / Unity / Unreal Engine / MotionBuilder

・対応OS：Linux / macOS / Windows

価格・販売について

・価格：498,000円（税込）から

・販売チャネル：Diver-X直販／お問い合わせフォーム

・販売開始：2026年10月

会社概要

・会社名：Diver-X株式会社

・設立：2021年3月

・所在地：東京都千代田区

・代表者：代表取締役 迫田大翔

・WEBサイト：https://diver-x.jp

本件に関するお問い合わせ

Diver-X株式会社 広報担当

お問い合わせフォーム：https://diver-x.jp/contact