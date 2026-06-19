生田衣梨奈、不調のプロに…!?ラストに思わぬ奇跡が待ち受ける『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season3　＃28 6月20日（土） 9:30～放送

吉本興業株式会社

タカアンドトシと大西ライオンが出演するBSよしもとの番組『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』のSeason3（＃28）が、6月20日（土）あさ9:30から放送されます。

タカが真剣モードで5GAPトモを無視!?

前回に続き、生田衣梨奈、5GAP（クボケン、トモ）、南出仁寛プロをゲストに迎えた『新ゴルフやろうぜ！』。「タカ・南出プロ・生田チーム」と「トシ・大西・クボケンチーム」に分かれ、特別ルールでゴルフ対決を行っています。

今週は、タカチームが勝利した1番ホールが終わり、2番ホールからスタート。カップに近いメンバーに賞品が贈られる「ニアピン対決ホール」が行われます。

和やかな雰囲気の一方で、勝負は真剣そのもの。静かに準備を始めるトップバッターのタカに、進行を務めるトモが「何番（のクラブ）でいくんですか？」と質問します。しかし、トモの言葉が耳に入らないのか、タカは答えようとしません。

しびれを切らしたトモは、「俺の話が入ってこないなら、ひと思いにぶっ叩いてもらっていいですかね？」と、ボールの横に顔を出して笑いを誘います。このやりとりにトシは「劇場じゃないのよ？」と注意。続いて生田にも同様の質問をすると……。

クボケンが距離のあるパットに挑戦する一幕も。大西やトシにレクチャーを受けて挑みますが、はたして？

プロ対決は終盤に注目！

3番ホールは「至高のプロ・タイマン対決！」を実施。ティーチングプロの大西と南出プロのタイマン対決です。

まずは1打目。大西が完璧なショットを見せ、南出プロにプレッシャーをかけます。一方、『新ゴルフやろうぜ！』で精彩を欠くシーンが多い南出プロの1打目はまさかの結果に。生田が「南出さん緊張しいかもしれない」とこぼすと、南出プロは「この番組来たらおかしなんねん」と本音を吐露。

その後も波乱が続きます。ロストボールかと思いきやスタッフが発見し、南出プロがその地点まで走る場面も。散々な南出プロは、堅実にプレーを重ねる大西を見て「まだやりますの？」とこぼし、笑いを誘います。そんななか、思わぬ展開が待っていて……。「名勝負が生まれている」、「こういう人が次も呼ばれる人」など大盛り上がりとなった結末に注目です。

『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』は、BSよしもと動画配信ページにて見逃し配信されるほか、YouTubeの「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。お楽しみに！

【番組情報】 『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season3

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時: 6月20日(土) 9:30-10:00

出演者:タカアンドトシ、大西ライオン

＃28 ゲスト：生田衣梨奈、5GAP、南出仁寛プロ

視聴放送：

【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020805