24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営およびフランチャイズ展開を中核事業とする株式会社 Fast Fitness Japan （本社：東京都新宿区、代表取締役社長：井上耕平、以下当社）は、2024年7月に締結した奈良県との包括連携協定に基づき、環境保全に関する取り組みとして、一般財団法人「奈良の鹿愛護会（以下愛護会）」と連携し、奈良公園の清掃活動を2026年6月17日（水）に実施いたしました。

今回の活動は、奈良方面から移動したとみられるシカが大阪市街地に出没した昨今の出来事を受け、シカの生息環境の保護と人間との共存について改めて考える機会として企画いたしました。世界に誇れる奈良公園の保全や地域の景観維持に協力することは、ゴミの誤飲によるシカの健康被害を未然に防ぐとともに、本来あるべき健やかな生息環境の維持に直結いたします。地域の象徴であり国の特別天然記念物である「奈良のシカ」を次世代へつなぐため、当社は環境保全を通じた地域課題の解決に継続して貢献してまいります。 当日は清掃活動に先立ち、「鹿苑」にて愛護会の協力による特別レクチャー「奈良で習う！シカの生態を確と知る特別レクチャー」が開催されました。参加した当社社員および県内フランチャイズ加盟店関係者計19名は、シカの生態や保護の現状について学び、活動の意義を深く理解した上で清掃活動に取り組みました。その結果、シカの健康を害する恐れのある小さなビニール片や包装材を中心に、計3.5kgのごみを回収いたしました。 また、当社と奈良県は環境保全のみならず、県民の健康増進分野においても連携を強化しています。令和8年度は、県内の一部店舗において会員様を対象とした体力測定を実施し、得られた測定情報を県へ提供することで、県が進める体力・運動能力調査の実施に寄与してまいります。 当社は今後も、パーパスである「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」の実現に向け、地域の豊かな自然環境と、県民の皆様の健康な未来を支える活動を継続して推進してまいります。

奈良県とFast Fitness Japanの包括連携協定について

2024年７月11日、奈良県と当社が、「スポーツ振興・健康増進」をはじめとする複数分野において相互連携を行う包括連携協定を締結しました。 協定の目的は、県民の健康寿命の延伸と、活力あふれる地域社会の実現に向けて、両者の人的・物的リソースを活用しながら県内における地域活性化および県民サービスの向上を図ることです。 主な連携項目は以下の通りです。 ・スポーツ振興・健康増進に関すること 国スポ・全スポに向けたアスリート支援。また、子どもから高齢者までの健康づくりに至る施策への協力 ・インクルーシブ社会の実現に関すること 障害のある方、一人ひとりの思いを実現するための施策への協力 ・環境の保全に関すること 世界に誇れる奈良公園の保全から地域の景観・環境保全に至る施策への協力 ・用地活用に関すること 奈良県の未来に活きる地域創生に資する特色あるまちづくりの推進への連携・協力 ・その他、地域社会の活性化および県民サービスの向上に資することについて、双方が合意した取組に関すること

関連リンク

一般財団法人 奈良の鹿愛護会 公式サイト： https://naradeer.com/

Fast Fitness Japan X公式アカウント

株式会社Fast Fitness Japan広報・IR公式アカウントです。 最新ニュースやIR関連情報を中心に、企業情報全般をお届けします。

ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

https://x.com/FastFitness_jp

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,500店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数110万人を突破しました。

Fast Fitness Japanについて

https://www.anytimefitness.co.jp/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。 社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン） 代表者：代表取締役社長 井上 耕平 所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F 設 立：2010年5月21日 https://fastfitnessjapan.jp/

https://fastfitnessjapan.jp/