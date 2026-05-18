【告知】～地方紙で働く社員が本音で語る！～九州・沖縄県紙トークセッション

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株式会社琉球新報社


九州・沖縄の地方紙8社が、新聞社で働くリアルをオンラインで語ります。各社の会社概要や仕事内容、インターンシップ情報などもお伝えします。記者や営業など新聞社の仕事に興味のある皆さん、お気軽にご参加ください。参加無料ですが、事前申し込みが必要です。



■日時


2026年7月4日（土）13：30～15：15



■対象


2028年卒の学生はじめ新聞社に興味のある方



■参加8社


佐賀新聞社、長崎新聞社、熊本日日新聞社、大分合同新聞社、宮崎日日新聞社、南日本新聞社、沖縄タイムス社 、琉球新報社



■スケジュール


入室開始　　13：20


　第1部　8社トークセッション　13：30～14：30


　　　　〈休憩〉


　第2部　１.各社ごと個別セッション　14：35～14：50


　　　　〈休憩〉


　　　　 ２.各社ごと個別セッション　14：55～15：10


　　　　ー終了ー


　


※Zoomでオンライン開催します。


※第2部１.２.は各社ごとにミーティングルームを準備します。話を聞きたい新聞社のルームにご入室ください。


※途中参加・退席OKです。ぜひ多くの新聞社から話をお聞きください。


※終了後、申込フォームに入力していただいたメールアドレスに、事務局から各社人事担当のメールアドレスをお送りします。



■申込方法


参加を希望される方は、7月1日（水）までに、下記フォームまたはQRコードからお申込みください。ご記載いただいたメールアドレス宛に、7月3日（金）までにZoomの参加URLをお送りします。


申込フォーム(https://forms.gle/gwE84JfgH8ry1CQ66)　https://forms.gle/gwE84JfgH8ry1CQ66





■問い合わせ


「九州・沖縄県紙トークセッション」事務局


　　　琉球新報社　総務企画局　人事グループ　金良（きんら）


　　　　☎：098-865-5135　　(メール)：jinji@ryukyushimpo.co.jp