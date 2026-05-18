【告知】～地方紙で働く社員が本音で語る！～九州・沖縄県紙トークセッション
九州・沖縄の地方紙8社が、新聞社で働くリアルをオンラインで語ります。各社の会社概要や仕事内容、インターンシップ情報などもお伝えします。記者や営業など新聞社の仕事に興味のある皆さん、お気軽にご参加ください。参加無料ですが、事前申し込みが必要です。
■日時
2026年7月4日（土）13：30～15：15
■対象
2028年卒の学生はじめ新聞社に興味のある方
■参加8社
佐賀新聞社、長崎新聞社、熊本日日新聞社、大分合同新聞社、宮崎日日新聞社、南日本新聞社、沖縄タイムス社 、琉球新報社
■スケジュール
入室開始 13：20
第1部 8社トークセッション 13：30～14：30
〈休憩〉
第2部 １.各社ごと個別セッション 14：35～14：50
〈休憩〉
２.各社ごと個別セッション 14：55～15：10
ー終了ー
※Zoomでオンライン開催します。
※第2部１.２.は各社ごとにミーティングルームを準備します。話を聞きたい新聞社のルームにご入室ください。
※途中参加・退席OKです。ぜひ多くの新聞社から話をお聞きください。
※終了後、申込フォームに入力していただいたメールアドレスに、事務局から各社人事担当のメールアドレスをお送りします。
■申込方法
参加を希望される方は、7月1日（水）までに、下記フォームまたはQRコードからお申込みください。ご記載いただいたメールアドレス宛に、7月3日（金）までにZoomの参加URLをお送りします。
申込フォーム(https://forms.gle/gwE84JfgH8ry1CQ66) https://forms.gle/gwE84JfgH8ry1CQ66
■問い合わせ
「九州・沖縄県紙トークセッション」事務局
琉球新報社 総務企画局 人事グループ 金良（きんら）
☎：098-865-5135 (メール)：jinji@ryukyushimpo.co.jp