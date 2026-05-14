インフレ時代の価格戦略を「経験と勘」から「科学」へ　【コーポレイトディレクション（CDI）】

株式会社コーポレイトディレクション

株式会社コーポレイトディレクション（本社：東京都品川区、以下CDI）と、経済学知見のビジネス実装を推進する株式会社エコノミクスデザイン（本社：東京都新宿区、以下EDI）は、インフレ環境下における企業の価格戦略高度化を支援する「科学的プライシング支援」を共同で展開しています。

その取り組みの一環として、両社は2026年5月、「インフレ時代に求められる科学的価格戦略とは ― プライシングを科学する ―」をテーマに共同セミナーを開催しました。セミナーでは、経済学・ゲーム理論・データ分析・需要予測を活用しながら、“価格”を単なる値上げ対応ではなく、企業価値を左右する経営テーマとして捉え直す議論が行われました。

背景

「価格」は、いまや企業競争力そのものになっている

原材料費・物流費・人件費の上昇が続くなか、日本企業は長らく続いたデフレ環境から、「値上がりを前提とした経済」への転換を迫られています。

一方で、多くの企業では依然として、

- 原価積み上げ型の価格設定- 競合追随による値上げ- 経験や勘に依存した判断

が中心となっており、顧客価値や需要構造を踏まえた戦略的プライシングは十分に浸透しているとは言えません。

しかし、価格は単なる販売条件ではなく、

- ブランド価値- 顧客体験- 収益構造- 市場ポジション- 資本効率

を同時に規定する経営変数です。

特にインフレ局面では、「値付けが巧みな企業」と「値付けが拙い企業」の差が、そのまま収益力・競争力の差として表れ始めています。

CDI × EDIによる「科学的プライシング支援」

CDIとEDIは、

- CDIの経営戦略・事業変革支援- EDIの経済学・ゲーム理論・マーケットデザイン知見

を融合し、企業の価格戦略高度化を共同で支援しています。

需要予測・価格弾力性分析・競合分析・支払意思額（WTP）分析などを通じて、経験則に依存しないデータドリブンな意思決定支援を推進します。

また、EDIが研究・実装を進めるBDMオークションなどを活用し、従来のアンケートでは取得が難しかった“本音の価格許容度”の分析も行っています。

当日の議論

業界横断で浮かび上がった「価格戦略」のリアル

セミナー当日は、食品・ホテル・教育・リユース・消費財など幅広い業界の経営企画・マーケティング・営業責任者らが参加し、インフレ環境下における価格戦略の実務課題について議論が行われました。

参加企業からは、

「どこまで価格を上げてよいのか判断できない」「値上げによる販売数量減少が顕在化している」「ブランド価値を毀損せずに価格改定したい」「卸・小売との交渉負荷が増している」「人件費上昇を価格へ転嫁できない」「競合との価格差をどう設計すべきか分からない」

といった課題感が共有されました。

セミナーで紹介された主なテーマ

セミナーでは、以下のようなテーマについて、経済学・行動科学・実務の観点から議論が行われました。

- クーポンを活用した価格差別戦略- セット販売（バンドリング）による利益最大化- 値上げと需要減少の関係- 顧客価値を基準とした価格設計- BDMオークションを活用したWTP分析- 地域別・競合別の価格戦略設計

また、単なる「値上げ」ではなく、

「顧客にとっての価値をどう価格へ反映するか」

が、今後の経営において重要なテーマであるとの認識が共有されました。

今後の展望

CDIとEDIは今後も、

「経営戦略」「経済学」「データ分析」「マーケットデザイン」

等を横断しながら、日本企業の価格戦略高度化を共同で支援してまいります。

また、共同研究・セミナー・情報発信を通じて、「価格」を企業変革の中核テーマとして捉え直す議論を継続的に推進していきます。

登壇者紹介

問い合わせ

【株式会社コーポレイトディレクション】

名称：株式会社コーポレイトディレクション（Corporate Directions, Inc.）

所在地：東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー23階

代表者：小川 達大

事業内容：大企業・中堅企業に対する全社改革、成長戦略策定、営業・マーケティング戦略策定、海外展開、M&A、新規事業開発、などに関する経営コンサルティング

設立：1986年1月

URL：https://www.cdi-japan.co.jp/

担当者：占部 伸一郎、芳賀 正輝

E-Mail：

urabe@cdi-japan.co.jp

haga@cdi-japan.co.jp

【株式会社エコノミクスデザイン】

【株式会社エコノミクスデザイン】

名称：株式会社エコノミクスデザイン（Economics Design, Inc.）

所在地：東京都港区三田3-1-1 エトワール三田 5階

代表者：星野 崇宏

共同創業者：坂井豊貴（慶應義塾大学教授）・安田洋祐（政策研究大学院大学教授）

事業内容：

＜コンサルティング事業＞

１．エコノミクス・アドバイザリー・サービス

課題解決に関連する学知の提供・データ作成及びそれに関連するサービス

２．エコノミクス・デベロップメント・サービス

学知に基づく仕組み（アルゴリズム・関数・指標等）の設計・開発及び提供

＜エデュケーション事業＞

DX・AI等にまつわる経済学分野のリカレント教育関連の企業研修等