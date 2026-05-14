会議室に合わせて拡張可能なビデオ会議ソリューションを提供開始、シリーズ史上最もインテリジェントな多機能カメラで実現する次世代の会議体験

GNオーディオジャパン株式会社

デンマーク（コペンハーゲン）を本拠とするオーディオ、ビデオ、コラボレーションソリューションブランドJabra（ジャブラ）を展開するGNオーディオジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：安藤 靖）は、ビデオ会議ソリューション「PanaCast」シリーズの新たなラインナップとして、中会議室向けのJabra PanaCast 55 VBS、大会議室向けのJabra PanaCast Room Kit および Jabra PanaCast Room Kit Multi の販売を開始いたします。新製品のビデオバー Jabra PanaCast 55 VBS を中核とするソリューションは、高性能スピーカーマイクとAI機能搭載のマルチカメラシステムを組み合わせて接続するだけで、誰もが参加しやすい自然で円滑な会議体験を提供します。併せて、小規模会議室向けの USB ビデオバー Jabra PanaCast U30 も展開いたします。

ハイブリッドワークが定着する現代において、企業の会議室には、参加者がどこに座って発言しても、その声や表情がクリアに伝わる環境が一層求められています。しかし、大会議室では、死角が生じたり、座席位置によっては音声・映像が相手に届きにくい課題がありました。Jabraはこうした課題を解決するとともに、会議室の広さの変化に対応できる拡張性を両立したビデオ会議ソリューションを開発いたしました。

■会議室の用途や広さに合わせて拡張可能な中核製品「Jabra PanaCast 55 VBS」

今回のビデオ会議ソリューションのベースとなる Jabra PanaCast 55 VBS は、中会議室向けのビデオバーで、集音範囲は6mです。従来より向上したノイズキャンセリング性能により、会議中の発言をより明瞭に相手へ届けます。さらに、オーディオ拡張デバイスSpeakerMic 1台と、AI機能搭載の拡張カメラを最大5台まで接続できるため、会議室規模や利用環境の変化に応じて段階的に機能を拡張できます。たとえば、オフィス移転や会議室レイアウト変更の際にも、システム全体を入れ替えるのではなく、必要な機能を追加することで体験向上を図れ、将来を見据えた柔軟な投資が可能です。

Jabra PanaCast 55 VBSJabra PanaCast SpeakerMic

＜製品特長＞

１.死角のない180度パノラマとAIマルチカメラ

PanaCast 55 VBS は180度のパノラマ映像をカバー。さらにAI機能搭載の拡張カメラを追加することで、発言者を自動追跡し、会話の流れに応じて最適なアングルへ自動的に切り替えます。

２.隅々までクリアに届くプロフェッショナルサウンド

新開発した PanaCast SpeakerMic は、座席の位置に関わらず均一に音声を捉えるだけでなく、リモート参加者の声もクリアに聞こえ、明瞭でバランスの取れたコミュニケーションを実現します。

３.プラグ＆プレイによる運用の簡素化

高度なマルチカメラシステムでありながら、複雑な設定やプログラミングを必要としない設計を採用。導入の負荷や保守コストを最小限に抑えます。

４.組織の成長に合わせた柔軟な拡張性

1台、3台、または5台のカメラ構成から選択可能で、会議室の規模やニーズの変化に応じて、後からカメラの追加や集音範囲の拡張が可能です。

５.スマートでセキュア、高い互換性

本ソリューションはMicrosoft Device Ecosystem Platform（MDEP）に対応しており、Androidベースの信頼性と高度なセキュリティを提供します。

■カメラ1台がセットになった「Jabra PanaCast Room Kit」

Jabra PanaCast Room Kit は、Jabra PanaCast 55 VBS、拡張スピーカーマイク1台、拡張カメラ Huddly L1を1台セットにした、中・大会議室向けのビデオ会議ソリューションです。Jabra PanaCast 55 VBS と拡張スピーカーマイクを組み合わせることで、合計11mの集音に対応します。複雑な設定やプログラミングを必要とせず、導入しやすい構成でありながら、会議室全体の様子と発言者の表情を、より明確に伝えられる点が特長です。 ピクチャー・イン・ピクチャー機能により、会議室全体の映像と話者追跡映像を同時に表示できます。Jabra PanaCast 55 VBS 本体のカメラが会議室全体の様子をモニタ下部に表示し、Huddly L1 が話者を自動的にクローズアップした映像をモニタ上部に表示することで、リモート参加者は会議全体の状況と、現在誰が話しているのかを直感的に把握できます。

■カメラが3台セットになった「Jabra PanaCast Room Kit Multi」

Jabra PanaCast Room Kit Multi は、Jabra PanaCast 55 VBS、拡張スピーカーマイク1台、拡張カメラ Huddly Crew 3台をセットにした、大会議室向けのビデオ会議ソリューションです。こちらも Jabra PanaCast 55 VBS と拡張スピーカーマイクの組み合わせにより、合計11mの集音に対応します。3台の拡張カメラによって、会議室内の参加者をより的確に捉え、より存在感があり、没入感の高い、自然な会議体験を実現します。さらに、必要に応じて拡張カメラを追加し、最大で合計5台までの構成にも対応可能です。

■小規模会議室・ハドルスペースの新たなスタンダード「Jabra PanaCast U30」

Jabra PanaCast U30 は、小規模会議室やハドルスペース向けに設計されたBYOD専用のUSBビデオバーです。集音目安は4.5mで、1本のUSB-Cケーブルを接続するだけで、音声・映像・資料共有に対応し、すぐにWeb会議を開始できます。また、会議室へ入室すると自動的にスリープから復帰し、ディスプレイ上に使い方ガイドが表示されるため、初めて利用するユーザーでも迷わず使用できます。120度の高視野角により、小規模スペースに適した映像体験を提供します。

Jabra ビデオ事業部 シニア・バイス・プレジデントHolger Reisinger（ホルガー・ライジンガー）コメント

Jabraの拡張型ビデオソリューションは、組織の成長やニーズの変化に寄り添いながら、進化する会議空間を実現します。堅牢な基盤とモジュール型の拡張性、シンプルな導入設計により、あらゆる会議室で一貫性のあるコラボレーション体験を提供します。また、ハイブリッドワークが浸透する中、より多くの小規模スペースを会議に適した環境へと整備するニーズが高まっています。Jabra PanaCast U30 は、インテリジェントなビデオとプロフェッショナルなオーディオをコンパクトなソリューションに集約し、小規模会議室を簡単かつ効率的にビデオ会議対応へと進化させます。

主な製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72842/table/67_1_7cfc6f8522ee64ec73ab6648a1e69362.jpg?v=202605141051 ]

＜Jabra PanaCast 55 VBS＞

https://www.jabra.com/ja-JP/business/video-conferencing/jabra-panacast-55-vbs

＜Jabra PanaCast Room Kit＞

https://www.jabra.com/ja-JP/business/video-conferencing/jabra-panacast-room-kit

＜Jabra PanaCast Room Kit Multi＞

https://www.jabra.com/ja-JP/business/video-conferencing/jabra-panacast-room-kit-multi

＜Jabra PanaCast U30＞

https://www.jabra.com/ja-JP/business/video-conferencing/jabra-panacast-u30

Jabraについて

Jabra はオーディオ、ビデオ、コラボレーションのソリューションを提供し業界を牽引するグローバルブランドです。GNグループの一員であることを誇りに、私たちは人々が互いに、自分達にとって大切なものとの『距離』を縮めることに全力を注いでいます。GNの研究開発チームは、革新的なハードウェア、ソフトウェア、AI対応技術と、聴覚、企業、ゲーム製品グループにわたる専門知識を駆使しています。これにより、コンタクトセンター、オフィス、コラボレーションのための統合ツールを作成し、プロフェッショナルがどこからでもより生産性高く仕事ができるよう支援します。

https://www.jabra.com/ja-JP

1869年に設立されたGNグループは、7,000人以上の従業員を擁し、ナスダック・コペンハーゲン（GN.CO）に上場しています。GNのソリューションは世界100カ国で販売されています。 ホームページGN.comをご覧ください。

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