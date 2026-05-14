とあるワーママがWebデザイナーとして人生を変えていく成長物語『副業迷子、Webデザイナーになる!!　せどりもSNS運用もダメだった私が在宅で月収100万円達成するまで』発行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『副業迷子、Webデザイナーになる!! せどりもSNS運用もダメだった私が在宅で月収100万円達成するまで』（著者：福田 健太郎）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

『副業迷子、Webデザイナーになる!! せどりもSNS運用もダメだった私が在宅で月収100万円達成するまで』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295602880

著者：福田 健太郎

小売希望価格：電子書籍版 1,400円（税別）／印刷書籍版 2,000円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：A5／モノクロ／本文132ページ

ISBN：978-4-295-60288-0

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

『まんがでわかるWebデザインで人生が変わったママたち』シリーズ第4弾！

「私、何のために働いてるんだろう？」

家族のために始めたはずの副業が、いつしか自分自身を追い詰めていく――。

仕事が大好きで、営業成績はいつもトップ。結婚して、娘も生まれて、幸せな毎日がこのまま続いていく……。そう思っていたまどかを待っていたのは、望んでもいない事務職への異動！

減っていく給料。

失われていくやりがい。

現状を変えたくて副業の世界に飛び込んだものの、頑張るほど時間にも心にも余裕がなくなっていきます。

そんな“副業迷子”の末にたどり着いたのが【Webデザイン】という新しい道。

そして、まどかの前に現れた、とある“おっさん妖精”Ken。

二つの出会いをきっかけに、止まりかけていた人生が少しずつ動き始める……！

遠回りしたからこそ出会えた、本当に自分に合う働き方。

仕事も、家族も、自分自身もあきらめたくない。

そんな願いを胸に進んだ一人のママが、自分の人生を切り拓いていく物語です。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

第１章 母になるって、キャリアを捨てること？

第２章 在宅ワークで理想の人生…のはずだった。

第３章 頑張るほど苦しい…！ まどかを襲う新たな労働地獄！

第４章 稼げない原因は「努力の方向性」まどか、Webデザイナーを目指す！

第５章 怖い。でも、進む。――まどか、覚悟の決断。

第６章 夢を叶える強いママに。仕事も、家族も、私も、全部あきらめない。

＜＜著者紹介＞＞

占部 礼二

キャリア教育・就職支援 講師／キャリアカウンセラー

若者の職業選択をテーマとし、「志望動機が書けない」「やりたい仕事が分からない」といった、多くの学生が直面するキャリア形成上の課題に対して、理論と実践の双方から解決を目指して活動している。

これまで関東・関西の20の大学において、業界研究や志望動機をテーマとした就職活動支援セミナーの講師を務め、多くの学生に対してキャリア支援を実施してきた。学生一人ひとりの経験や価値観を言語化し、納得感のある進路選択へと導く支援に定評がある。

また、5つの大学において非常勤講師としてキャリア関連科目を担当し、2026年4月より群馬県の高崎商科大学にて准教授に就任。キャリア科目を通じて、企業と連携した実践的なキャリア教育に取り組む。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： PubX室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7371-867e87eb88f9abbd551063ee191d4d01.pdf