濤連は、「濤祭2026」において、一般社団法人Surfing Japan International(所在地：東京都品川区、代表理事：近江 俊哉)を主管とし、2026年5月13日(水)～17日(日)の5日間、静岡県浜松市・中田島海岸にて、WSL(ワールドサーフリーグ)公認の国際サーフィン大会「HAMAMATSU OPEN NAMIMATSURI LQS 1000 / QS2000」を開催いたします。





濤祭2026ポスター





2025年に初開催された前回大会は、国内外から注目を集め、地方イベントとしては異例の広がりを見せました。2026年大会では、その流れをさらに発展させ、競技とカルチャー、そして社会性を融合したイベントとして展開します。





「濤祭2026」は、スポーツイベントの枠を超え、複数の社会テーマを横断する取り組みとして位置づけられています。海洋ゴミ問題やサステナブルな社会の実現をテーマとした環境活動、子どもたちの体験型学習を促す教育プログラム、障がいの有無を問わず誰もが参加できるインクルーシブな場の創出、防災意識を高める地域レジリエンスの取り組み、そして観光・消費を通じた地域経済の活性化──。これらを一体として実装することで、本イベントは「スポーツ×文化×社会課題」を掛け合わせた新しい地域モデルの提示を目指しています。









■出場選手(男子QS・女子QS)

男子QSには、昨年大会優勝の渡辺壱孔をはじめ、CSで経験を積んだ田中大貴が参戦。さらに、前回大会で上位進出を果たした足立 海世や刑部 樹真といった若手勢もエントリーしています。加えて、インドやフィリピンからの選手も参戦し、アジアを中心とした国際色豊かなフィールドが形成されます。





女子QSでは、パリ五輪で9位に入った松田 詩野が出場予定。加えて、アジア大会日本代表の池田 美来、ASFアジアサーフィン選手権優勝の松野 杏莉、準優勝の佐藤 李、前回大会ベスト4の脇田 紗良など、国内外で実績を積む選手が顔を揃えます。





本大会は、次世代選手やアジア圏の有力サーファーが集う舞台として、将来の飛躍を占う意味でも注目されます。









■濤祭2026の主な見どころ

2026年大会では、WSL公式大会を軸に据えながら、競技とカルチャーが交差する多層的なコンテンツを展開いたします。





スタイルサーファーによる招待制セッション「INVITATIONAL」や、次世代育成を目的としたU12大会「Super Kids Challenge」に加え、パラサーファーやデフサーファーが参加するインクルーシブヒートも予定されています。これらの取り組みは、競技の枠を広げると同時に、サーフィンの新たな可能性を提示するものです。





さらに会場では、音楽ライブやスケートボード、フードマーケットなど、海辺ならではのカルチャーが融合し、多様な来場者がそれぞれの楽しみ方を見つけられる空間を創出します。加えて、ビーチクリーンや海洋ゴミを活用したアート、防災体験プログラムなども展開し、社会性とエンターテインメントが共存するイベントとして開催されます。









■なぜ浜松で開催するのか

浜松は「海」と「都市」が近接し、サーフィン文化と産業都市という二面性を併せ持つ地域です。本イベントは、“Surf & City”という新しい都市価値を提示し、浜松の魅力を国内外に発信することを目的としています。









■HAMAMATSU OPEN運営【濤連】理事長 竹内 洋輔からのコメント

浜松の海を舞台に開催する本イベントは、WSLという世界大会を核としながら、環境・教育・インクルーシブ・地域経済といった多様なテーマを横断する“社会型プロジェクト”として企画しました。海洋ゴミを活用したアートやビーチクリーン、子ども向けの教育プログラム、障がいの有無を越えて楽しめるスポーツ、防災意識を高める体験企画などを通じて、これからの地域のあり方を実装していきたいと考えています。浜松という地域の可能性と、この取り組みの意義を、多くの方に届けられれば幸いです。









【大会概要】

大会名 ： HAMAMATSU OPEN NAMIMATSURI LQS 1000 / QS2000

日程 ： 2026年5月13日(水)～17日(日)

会場 ： 静岡県浜松市中央区中田島海岸

賞金 ： LQS 1000/5,000 AUD MEN & WOMEN Total AS 10,000 AUD-

QS2000/10,000 AUD MEN & WOMEN Total AS 20,000 AUD-

参加選手： LQS 1000(MEN 32名/WOMEN 16名) ＊予定

QS2000(MEN96名/WOMEN 32名) ＊予定

Super Kids Challenge Under12(MEN16名 / WOMEN8名)

公認 ： WORLD SURF LEAGUE

主催 ： 濤連

共催 ： 浜松市、静岡県

主管 ： 一般社団法人サーフィン・ジャパン・インターナショナル

協力 ： 日本サーフィン連盟静岡3区支部/遠州灘サーフィンサポートユニオン









【濤祭2026概要】

日時 ：2026年5月13日(水)～17日(日)

時間 ：9：00～17：00 ※コンテンツにより開始時間が異なります。

場所 ：浜松市中央区中田島海岸・浜松駅より遠鉄バス4番線、

中田島砂丘下車徒歩5分・無料駐車場1000台以上(臨時駐車場を含む)

内容 ：ビーチ及び隣接広場での各種スポーツ大会、

スクール等の参加型アクティビティ、キャンピング、

ミュージックライブ、トークショー、衣類・雑貨・飲食(酒類含)等の販売

主催 ：濤連

共催 ：浜松市、静岡県

特別後援：浜松商工会議所

後援 ：静岡県、磐田市、湖西市、袋井市、掛川市、

浜松・浜名湖ツーリズムビューロー、浜松市教育委員会、

浜松市スポーツ協会、磐田商工会議所









●大会公式サイト

https://hamamatsu-open.surfingjapan-int.com/





●イベント公式Instagram

https://www.instagram.com/hamamatsuopen?igsh=bGl6anBqZDJmM3hm&utm_source=qr