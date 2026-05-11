Varonis Systems Japan株式会社

マイアミ、2026年5月5日 (GLOBE NEWSWIRE) -- データおよびAIセキュリティのリーダーであるVaronis Systems, Inc.(https://www.varonis.com/ja/)（NASDAQ: VRNS）は本日、同社のデータセキュリティプラットフォームが、スペインの公共部門組織およびその技術プロバイダーに対する情報セキュリティ要件を規定する国家セキュリティフレームワーク「Esquema Nacional de Seguridad（ENS）」の「High（Alta）」レベルでの認証を取得したことを発表しました。

ENSの「High」レベルでの認証取得は、Varonisデータセキュリティプラットフォームが、データおよび重要インフラの保護において信頼を構築し、最適なセキュリティを確保することを目的とした王令第311/2022号で定められたセキュリティ管理要件を満たしていることを証明するものです。

VaronisのCISOであるDror Shemeshは、「組織がAIを大規模に導入するにつれ、機密データの保護は不可欠となっています。HighレベルのENS認証の取得は、AIの基盤となるデータを保護することで、組織が侵害を防止し、規制を遵守し、AIを安全に導入できるよう支援するという当社の取り組みを裏付けるものです」 と、は述べています。

2025年5月にデータセキュリティプラットフォームとして初めてVaronisが取得したFedRAMP認証(https://www.varonis.com/blog/in-process-status-for-fedramp-authorization)（米国連邦政府機関がクラウドサービス（SaaS/PaaS/IaaS）を導入・利用する際に、安全性を確保するための統一されたセキュリティ評価・認証制度）に加え、Varonis Data Security Platformのセキュリティ、プライバシー、および管理体制を検証する監査済み認証のリストがさらに拡大しました。Varonisのセキュリティおよびコンプライアンス認証に関する詳細については、Varonis Trust Center(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GMCn_W4S_DlSuhJv4r7_9uZXhA9u2nOW3JjFjU_G6jJ9dh5ZxsgdVUPg8L9wFX1TrtMjoQenlRPQjIKQQVk-kkwtSz3r7DUTw4J4b9RoUYI=)をご覧ください。