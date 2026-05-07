5月だからこそ見られる奇跡。残雪の白と新緑のコントラストを、手ぶらで楽しむ『浄土平スカイアクセス』

一般社団法人 福島市観光コンベンション協会磐梯吾妻スカイライン 4月下旬

磐梯吾妻スカイライン 全長約29km、最高標高1,622m（平均標高1,350m）の観光道路で、「日本の道100選」では、日本離れしたスケールの山岳道路としても認められている

一般社団法人福島市観光コンベンション協会（以下「当協会」）は、2026年度の観光シーズン本格到来に合わせ、福島県の誇る絶景山岳観光道路「磐梯吾妻スカイライン」の魅力を満喫できる往復送迎型ツアー「浄土平スカイアクセス」の運行を、4月24日（金）より開始いたしました。

「浄土平スカイアクセス」は、東北新幹線で東京から約1時間半という利便性の高い「福島駅」を起点とし、磐梯吾妻スカイラインを通り、火山の荒々しさと湿原の静けさが同居する磐梯朝日国立公園内の景勝地「浄土平」を往復する新しい二次交通サービスです。

また、途中経由する高湯温泉での乗降をお選びいただくことが可能なため、浄土平観光の前後に温泉地での宿泊も堪能いただけます。

名湯・高湯温泉郷

旅館玉子湯 源泉かけ流しの硫黄泉

登山や観光のニーズに合わせた3便体制

ツアーは登山に最適な「5.5時間滞在」と、効率的に観光できる「2時間滞在」の2タイプ、計3便を毎日運行します 。

※ご予約のない便の運行はございません

詳細・申込 :https://www.f-kankou.jp/experience/36185

磐梯吾妻スカイラインの魅力

磐梯吾妻スカイラインは、1959年に開通した「日本初の山岳道路」として、その歴史的価値と自然との調和を重んじた優れた景観が評価され、「日本の道100選」にも選定されています。福島市の高湯温泉から土湯温泉へと続く全長約29kmの壮大なワインディングロードは、ドライブやツーリングの名所として知られています。

磐梯吾妻スカイライン&浄土平 完全ガイド :https://www.f-kankou.jp/pickup/14683福島市観光ノートにリンクします

磐梯吾妻スカイライン 不動沢橋

絶景のルート

福島駅からのアクセスでは、まず趣のある高湯温泉郷を通り磐梯吾妻スカイラインに入ります。吾妻小富士の荒々しい山肌、そして眼下に広がる福島盆地の絶景を体験できます。

夏の磐梯吾妻スカイラインのドライブは、大迫力の「吾妻小富士」を眺めながら爽快に。

秋の紅葉シーズンは1年で最も観光客が訪れる。不動沢橋の近くには駐車場があり、橋を歩いて福島盆地の景色を楽しむことができる

例年、11月上旬から4月下旬まで冬季閉鎖となりますが、今シーズンは2026年4月21日に再開通いたしました。春の「雪の回廊」、夏の新緑、そして特に秋の燃えるような紅葉は圧巻で、四季折々の壮大な自然美が観光客を魅了します。

浄土平に自生するワタスゲ 湿原では木道散策をしながら高山植物を楽しめる

吾妻小富士 浄土平駐車場から10分ほど階段を上ると火口壁にたどり着く

福島市の西部から山形県にまたがり、2,000m級の山々が東西に連なる吾妻連峰。

「磐梯吾妻スカイライン」の中間地点「浄土平」周辺は、一切経山・吾妻小富士・五色沼など、ダイナミックな火山地帯や広大で豊かな自然を楽しむことができる散策コースや登山コースが数多くあります。特に「一切経山」山頂から望む五色沼、通称「魔女の瞳」は多くの登山客を魅了しています。

吾妻小富士から望む、浄土平ビジターセンター周辺。 右手に見える火山ガスが噴出している山が「一切経山」

秋の五色沼 通称「魔女の瞳」 一切経山の山頂より望む

■企画概要

１．旅行期間 2026年4月24日（金）～11月10日（火）※磐梯吾妻スカイラインの開通日に準ずる

２．出発地 福島駅西口バス乗り場もしくは高湯温泉あったか湯前

３．旅行代金 ■登山向けコース：大人:13,000円／小学生:7,500円／こども（0～6歳）:無料

■第 1、2便：大人:12,000円／小学生:6,000円／こども（0～6歳）:無料

４．申込期限 出発日前日 15:00まで ※ただし締切日前に定員に達した場合その時点で受付終了

５．最少催行人数 1名

６．運行スケジュール

〈行程〉

■登山向けコース

福島駅西口(08:30発）===高湯温泉あったか湯前(09:00発)===(09:30着)浄土平【自由行動5.5 時間】(15:00発)===(15:30着)高湯温泉あったか湯前===(16:00着)福島駅西口

■第1便

福島駅西口(09:30発）===高湯温泉あったか湯前(10:00発)===(10:30着)浄土平【自由行動2時間】(12:30発)===(13:00着)高湯温泉あったか湯前===(13:30着)福島駅西口

■第2便

福島駅西口(11:00発）===高湯温泉あったか湯前(11:30発)===(12:00着)浄土平【自由行動2時間】(14:00発)===(14:30着)高湯温泉あったか湯前===(15:00着)福島駅西口

※「高湯温泉あったか湯前」は乗降を希望するお客様がいらっしゃる場合のみ停車いたします。

７．申し込み方法

当協会WEBサイト 「福島市観光ノート」内から、オンライン予約（クレジット決済）

JR福島駅西口2階「福島市観光案内所」にてお申し込み

（電話024-531-6428 / 受付時間：9:00～18:00/年中無休）

詳細・申込 :https://www.f-kankou.jp/experience/36185

「浄土平スカイアクセス」とは

これまで、磐梯吾妻スカイラインのハイライトである「浄土平」は、自家用車や特定のツアー商品以外でのアクセスが限られており、観光客、特に個人旅行者やインバウンド観光客にとって訪れることにハードルの高い場所となっていました。

「浄土平スカイアクセス」は、この公共交通機関が未整備な「浄土平」と新幹線の駅を直結することで、シームレスな移動体験を実現し、観光客の旅をサポートする2次交通サービスです。



当協会は、このサービスの運行を通じて、観光や登山を目的とした多彩なプランを提供し、福島の豊かな自然をより気軽に、そして快適にお楽しみいただけるよう努めてまいります。福島駅を拠点に、雄大な自然美と温泉文化に触れる絶好の機会として、この「浄土平スカイアクセス」のご利用を心よりお待ちしております。

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 福島市観光コンベンション協会

福島市観光案内所（JR福島駅西口2階）

TEL 024-531-6428（柳沼/沖澤）

対応時間 9:00～18:00

E-Mail : annai-ni@f-kankou.jp