『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』イタリアの新★5選手がレベルMAX登場する“PREMIUM PICK UP SCOUT”開催！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下、『サカつくRTW』）では、イタリアの新★5選手がレベルMAXで登場する“PREMIUM PICK UP SCOUT”を、2026年5月6日（水）より開催します。

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから！

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443(https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw)

◆【STEP2以降は新★5選手レベルMAX1人確定！】PREMIUM PICK UP SCOUT

今回の“PREMIUM PICK UP SCOUT”では、得意戦術カウンターのイタリアの新★5選手4人が、「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.3達成」で登場します。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2026年5月6日（水）～6月3日（水）10:59

通常枠の★5出現確率が10%！ STEP1で「★5確定スカウトチケット」1枚の特典が付くほか、STEP2～5で新★5選手1人確定の特別獲得枠がついています。

さらに、STEP1が2,400GBで、STEP2～STEP4もお得なGBでプレイできます。

◆【特別ミッションで監督スカウトチケットGET】SUPER WORLD CLUB CUP 79th

開催期間：2026年5月6日（水）～5月12日（火）21:30

応援期間：2026年5月11日（月）22:00～5月12日（火）18:35

「サカつくRTW」のNo.1クラブを決定する“SUPER WORLD CLUB CUP（SWCC）79th”を開催します。

イベントで獲得できる「トロフィー」は、イベントショップで★5選手や様々なアイテムと交換できます。奮ってご参加ください。

また、SWCCではマスターディビジョンの決勝トーナメント進出チームから1チームを選んで応援することができます。見事応援したチームが優勝すると、もれなくGB5,000個(無償)がもらえます。もし応援したチームが負けてしまっても、健闘を称えましょう！

※“SUPER WORLD CLUB CUP 79th”へのご参加には、事前エントリーが必要です。

＜大会レギュレーション＞

予選

1次

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが2次予選進出！

2次

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが最終予選進出！

最終

2次予選を通過した全クラブとマッチング

50試合の成績を元に上位60クラブが決勝進出！

プレーオフトーナメント

1～3回戦／準々決勝／準決勝／決勝

最終予選上位61位～124位クラブによるトーナメント戦

決勝トーナメント

1～3回戦／準々決勝／準決勝／決勝

最終予選上位60クラブ＋プレーオフ上位4クラブによるトーナメント戦

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

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■公式サイト：https://sakatsuku-rtw.sega.com(https://sakatsuku-rtw.sega.com)

■公式X：https://x.com/sakatsuku_com(https://x.com/sakatsuku_com)

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