GW明けは、焼肉ライクの“無限ライス”でしっかり満たす。焼肉セット（690円～）ご注文で、ごはん・キムチ・スープがおかわり自由！5月7日（木）より開催

株式会社ダイニングイノベーション

株式会社焼肉ライク（本社：東京都港区、代表取締役：高橋尚也）が展開する「焼肉ライク」は、焼肉セットをご注文の方を対象に、ごはん・キムチ・スープがおかわり自由となるキャンペーンを、2026年5月7日（木）から5月17日（日）までの期間、全店舗で実施いたします。

連休中は出費がかさみやすく、連休明けには節約志向が高まる時期。さらに、長い休暇明けはだるさを感じたり、やる気が出にくいタイミングでもあります。

そんな時期に、手軽に、そしてしっかり満たされる食事を楽しんでいただきたいという想いから、本企画を実施いたします。

焼肉とともに、好きなだけごはんを頬張る“焼肉オンライス”の満足感を、ぜひこの機会にお楽しみください。

概要

【販売日】2026年5月7日(木）～5月17日(日）

【販売店舗】全店舗

【内容】「焼肉セット」ご注文のお客様は終日ごはん・キムチ・スープがおかわり自由。

焼肉セットは690円から！

一番お得な焼肉セットは「ちょい焼きセット（うす切りカルビ＆鶏むね）」690円。

焼肉ライクのこだわりのごはん

●米へのこだわり

岩手県産「ひとめぼれ」を使用。

岩手の肥沃な大地とミネラル豊富な水資源で育っており、もっちり食感で粘りや甘み、うま味などのトータルバランスに優れています。

●品質管理

使用するのは、その年に収穫された新米のみ。

洗米や浸水、水温まで細かく調整し、最適な状態で炊き上げています。

●焼肉に合うごはん

焼肉に合わせて、少しかために炊き上げ。

粒立ちの良いごはんが、肉の旨みを引き立てます。

トッピングやふりかけでアレンジを楽しむ！

TKGトッピング（200円）とちょい足しカレー（200円）で気軽に味変も楽しめます。また、卓上に置いてある

にんにくベースに10 種類のスパイスを配合したオリジナルの「ど・ストライクふりかけ」は食欲もそそり、無限にごはんが進みます。

※表示は税込価格です※画像はイメージです。

肉増量キャンペーンも実施

【販売日】2024年5月18日(月）～5月28日(木）

【販売店舗】全店舗

【内容】「焼肉セット注文で対象商品の追加注文がお値段そのまま肉量50％増量

【実施店舗】

▶︎東京都：

新橋本店/浜松町店/田町芝浦店/渋谷宇田川町店/渋谷道玄坂店/新宿西口店/新宿南口店/高田馬場店/五反田西口店/北千住店/池袋東口店/南池袋店/秋葉原電気街店/秋葉原中央通り店/神田西口店/ 御茶ノ水店/錦糸町北口店/錦糸町南口店/武蔵小山店/飯田橋店/蒲田西口店/中野サンモール店/高円寺店/立川南口店/東久留米店/八王子店/国立店/両国店/浅草店//新宿歌舞伎町店

▶︎千葉県：新京成八柱駅店/船橋ららぽーと前店/柏東口店/千葉C-one店

▶︎神奈川県：横浜鶴屋町店/横浜関内店/川崎店/大船店/溝の口店/平塚四之宮店/海老名さがみ野店/平塚北口店/本厚木ミロードイースト店

▶︎埼玉県：大宮東口店/川越クレアモール店/川口駅東口店

▶︎茨城県：守谷サービスエリア上り店

▶︎北海道：札幌狸小路店/函館漁火通り店

▶︎大阪府：近鉄鶴橋駅店/大阪福島駅前店/天満橋店/あべの橋店/十三店/なんば御堂筋店/難波なんさん通り店

▶︎京都府：京都河原町蛸薬師店

▶︎奈良県：大和西大寺駅店

▶︎兵庫県：神戸三宮店

▶︎新潟県：新潟駅前店

▶︎静岡県：静岡呉服町店

▶︎石川県：金沢諸江店

▶︎愛知県：名古屋新幹線口店/名古屋上前津店/中部国際空港セントレア店

▶︎岡山県：さんすて岡山店/岡山下中野店

▶︎広島県：ekie広島店

▶︎福岡県：天神西通り店/小倉魚町店

▶︎熊本県：熊本下通店

▶︎鹿児島県：鹿児島天文館店

焼肉ライク

”1人1台の無煙ロースター”を導入し、お客様のペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店です。「1人でも色々な部位を注文できる」、「女性1人でもお店に入りやすい」、「提供3分以内だから時間に余裕がなくても行ける」「1,000円で焼肉が食べられる」といった焼肉の常識を覆す、まったく新しい焼肉の楽しみ方を提供しています。注文はタッチパネル、卓上にはセルフのウォーターサーバーを設置、お会計もセルフレジで全て自分のペースで焼肉を気軽に楽しめます。また、無煙ロースターの為、換気能力も高く、臭いを気にすることなくご利用できます。（※店舗によって形態は異なる。）

会社概要

株式会社焼肉ライク

本社 : 東京都港区新橋五丁目27番1号パークプレイス3F

設立 : 2019年4月

代表者 : 高橋 尚也

事業内容:飲食店の経営、フランチャイズチェーン加盟店の募集および加盟店の経営指導

店舗数：国内：72店舗 （2026年4月末時点）

東京都31店舗、埼玉県3店舗、千葉県4店舗、神奈川県9店舗、北海道 2店舗、新潟県1店舗、静岡県1店舗、愛知県3店舗、茨城県1店舗 、大阪府7店舗、京都府1店舗、奈良県１店舗、兵庫県1店舗、石川県1店舗、岡山県2店舗、広島県1店舗、福岡県2店舗、熊本県1店舗、鹿児島1店舗

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