明治36年創業の大手カレンダーメーカー、株式会社トーダン(代表取締役社長：強口邦雄、所在地：東京都荒川区、 https://www.todan.co.jp/ )は、展開する縁起物ブランド「東団や」の人気商品「幸せだるま」のシリーズ商品を茨城県稲敷郡阿見町にある自社のカレンダー工場内で製造開始します。





トーダン 幸せだるま製造イメージ





「東団や( https://www.todan.co.jp/products_info/todan_ya.html )」は、当社が2020年からスタートさせた、日本各地の風習や慣習から伝わる縁起物を現代版にアレンジした縁起物のブランドで、その中でもオリジナルデザインの「幸せだるま」シリーズはブランドスタートからの人気商品となっています。これまでは製造工程の一部を協力工場に依頼していましたが、新商品は自社工場内で一貫して製造できる体制が整い、2026年2月より順次生産、販売してまいります。





「幸せだるま」は、日本で古くから親しまれてきただるまを研究し、眉毛には鶴を、ひげには亀、鼻に梅、口には富士山と松を、お腹には竹を施しオリジナルデザインで作成しました。今回茨城工場にはセラミックの焼き釜を設置し、高さ5cm程度のセラミック製のだるまの本体を焼き、色塗りなどは手作業し、顔やお腹の文字は印刷で製造します。カレンダー製造で培った均一な品質と手作りの温かさが魅力の商品です。

2026年夏頃には、茨城工場内で出る古紙を再利用した紙製の商品を、また絵馬にだるまを飾った「絵馬だるま」などを展開していく予定です。

(「幸せだるま」商品サイト： https://www.todan.co.jp/products_info/todan_ya_daruma/ )





当社は間もなく創業123年目を迎え、みんなを幸せにするカレンダーメーカーを目指してまいりました。近年は古来の人々が暦で日々の吉凶を占い、生活の安寧を願った風習を温故知新の精神で辿り、市井の人々の願い、祈りを形にした縁起物の製造に取り組んでおります。今後も生活文化創造企業として、“くらしを豊かに、こころを豊かに”を企業理念に、社会・文化に貢献できる商品づくりを目指してまいります。





幸せだるま製造工程1

幸せだるま製造工程2

お宝入りだるまさん

お宝入りだるまさん(パッケージ入り)





「お宝入りだるまさん」

2026年2月から展開予定

小売希望価格 1,650円(税込)









■「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」出展

開催日：2026年2月4日(水)～6日(金)

会場 ：東京ビッグサイト

東8ホール T45-20





東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 出展ブースイメージ





「幸せだるま」シリーズを、今後発売予定の商品を含めてご案内いたします。一般小売商品としては、インバウンド需要に対応した商品、ご当地だるま等の提案、また企業オリジナル商品等も紹介予定です。