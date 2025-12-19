こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京都「共生社会の理念に賛同する企業・団体」に登録 〜7年連続障害者雇用率1位の実績と取り組みが評価〜
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:進藤均)は、東京都福祉局が実施する「共生社会の理念に賛同する企業・団体」に登録され、12月5日(金)に東京都より公表されました。
本事業は、障害のある人もない人も、お互いを尊重し、支え合いながら、地域の中で共に生活する社会(共生社会)の実現に向けた取り組みを実施している企業・団体を登録・公表するものです。
当社は2023年まで障害者雇用率で7年連続全国1位を達成しており(2024年は2位)、障害のある社員がキャリアアドバイザーや法人営業、企画職など多様な職種で活躍しています。
「障害者雇用枠」という概念を設けず、パフォーマンスや個性を重視したミッションアサインを行い、対等な一社員としての活躍を推進してきました。
今後もこうした取り組みを通じて、共生社会の実現に貢献してまいります。
【参考】東京都福祉局 特設サイト「ハートシティ東京」
賛同企業一覧： https://x.gd/7JrMp
【当社の主な取り組み】
障害者雇用率7年連続全国1位(2023年まで)の実績
多様な職種での障害者の活躍推進
就労継続支援A型事業所「アスタネ」での菌床しいたけ事業(年間売上1億3,000万円)
≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 広報室 担当:戸田
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング9階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】080-3004-6108(受付時間:平日10:00-17:00)
関連リンク
報道機関・メディアの方向け 会社紹介資料
https://info.atgp.jp/media-pr?utm_source=pr&utm_medium=prmed
