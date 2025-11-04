AI・自動化が成長を加速：レビューSEM機器市場、2031年に11.34億ドル到達へ
レビュー SEM 機器は欠陥再検査装置（DR-SEM）とも呼ばれ、電子ビーム検査装置のカテゴリーに属する。電子ビーム検査装置には、DR-SEM のほかに、電子ビーム欠陥検出装置（EBI）も含まれる。
レビュー SEM 機器は、従来の走査型電子顕微鏡（SEM）の画像取得機能と自動化欠陥再検査システムを統合したハイエンド装置であり、半導体ウェーハ製造、フォトマスク検査、高精密デバイス生産における品質管理工程に広く応用される。この装置は、検査装置（検査機、欠陥検出システムなど）が事前にマーキングした微小欠陥に対し、高解像度画像の取得と自動識別を行い、欠陥の種類、サイズ、形状の分類、分析及び記録を実現する。一般的な SEM と比較し、レビュー SEM は通常、自動ナビゲーション、高スループット画像取得、AI欠陥分類、FAB 生産システムとの連携などの機能を備えており、ウェーハ工場における欠陥原因追跡、プロセス最適化及び歩留まり向上に不可欠な重要なツールである。
注：本文における中国市場は中国本土のみを対象とし、中国台湾地域は単独で統計する。
業界の発展特徴：技術革新と用途拡大が進む市場
レビューSEM機器市場は、半導体製造工程の微細化と複雑化を背景に着実に拡大してきた。特に3nm以下の先端プロセスでは、従来の検査機器では十分な精度を確保できないため、レビューSEMへの需要が急速に高まっている。また、用途は半導体にとどまらず、次世代エレクトロニクス、先端材料、ナノテクノロジーなど幅広い分野へと広がりを見せている。こうした市場拡大の根底には、装置の自動化やAI画像解析の進展があり、検査効率の大幅な向上を支えている。特に近年は、量産ラインへのスムーズな組み込みや遠隔監視との連携も進み、スマートファブ実現の中核装置として位置付けられるようになった。したがって、この市場は単なる検査需要にとどまらず、製造業全体の進化を牽引する役割を担っている。
市場規模：持続的成長を見込む高成長セグメント
LP Informationの最新レポート「グローバルレビュー SEM 機器市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/568249/review-sem-equipment）によれば、グローバルレビューSEM機器市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率7.1%で拡大し、2031年には11.34億米ドルに達すると予測されている。この成長の背景には、半導体需要の拡大とともに高度な検査体制を求める声が強まっていることがある。特にモバイル端末、高性能コンピューティング、EV、IoT関連デバイスといった成長分野が市場を牽引している。加えて、各国政府や主要半導体メーカーによる積極的な投資が進んでおり、研究開発から量産ラインまでの包括的な導入が加速している。レビューSEM機器は高額な投資対象であるにもかかわらず、その投資回収効果が明確であるため、設備更新の優先度が高いカテゴリーとして認識されている。これにより、市場は今後も安定した成長トレンドを維持すると考えられる。
図. レビュー SEM 機器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333366&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333366&id=bodyimage2】
図. 世界のレビュー SEM 機器市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
