オランダ１部ＮＥＣナイメヘンのＭＦ佐野航大（２２）が同１部の名門ＰＳＶアイントホーフェンに移籍することで合意したと、オランダ「ＶＰ」など、各メディアが報じた。

移籍金は１５００万ユーロ（約２７億２０００万円）＋ボーナス２００万ユーロ（約３億６０００万円）の最大１７００万ユーロ（約３０億６０００万円）の５年契約になるという。チームは４日に欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）予選でオリンピアコス（ギリシャ）と敵地で０―０で引き分けたが、佐野はメディカルチェックを受けるため、試合前にチームを離れたという。

昨季ＮＥＣで大活躍した佐野はステップアップを熱望。当初、今夏にドイツ１部ホッフェンハイムと５年契約で合意に達したと報じられていたが、クラブ間で合意できずに破談となったという。そんな中、今年１月にも佐野に獲得オファーを出していたＰＳＶがＮＥＣと電撃合意。新シーズンはオランダ屈指の名門クラブで再スタートすることが濃厚となった。

同メディアは「ＰＳＶは佐野との契約を急いでおり、できるだけ早くメディカルチェックを済ませたい。迅速な対応を求めている」と指摘。近日中にも正式発表される見込みだ。