《この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます》

8月2日、女優の川口春奈（31）が自身の公式Instagramを更新、サッカー日本代表の板倉滉（29）と連名で、結婚と第一子妊娠を発表した。

’07年に第11回『ニコラ』のオーディションでグランプリを獲得し、芸能界入りした川口。’22年に放送された主演ドラマ『silent』（フジテレビ系）は社会現象となるほど大きな話題を呼んだ。

女優として確かな評価を得ている川口は、その好感度の高さをいかして、令和のCM女王として君臨している。

「ニホンモニターが7月1日に発表した『2026上半期タレントCM起用社数ランキング』によると、川口さんは17社で、単独トップ。’23年、’24年、’25年は年間で1位に輝いていました」（広告代理店関係者）

川口を起用している企業のひとつが大手飲料メーカーであるサントリーだ。同社とは’24年からアルコール飲料『ジャスミン焼酎〈茉莉花〉』の広告契約を結んでいる。

「妊娠発表後も同商品の公式ホームページには川口さんのキービジュアルが掲出されているほか、川口さんの所属事務所のホームページにある広告契約一覧にも掲載されたままです。

妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあるため、アルコール飲料の広告契約期間中に妊娠が発表されるのは異例なことです。

関係者の間では、『おめでたいことだが、今後の契約が気になる』との声も挙がっていますね」（芸能関係者）

川口のCM契約の行方とは……。本誌はサントリーの広報部に問い合わせた。

まず川口の結婚＆妊娠発表に対し、《このたびのご発表を大変おめでたいことと受け止めております。ご本人とご家族のご健康とご多幸を、心よりお祈りしております。》と祝福のコメントを寄せた。

今後の広告展開については契約方針や契約期間などの詳細は差し控えるとした上で、以下のように回答があった。

《当該CMはご妊娠前に撮影されたものですが、今回のご発表後も酒類の広告に出演されることで、妊娠中の飲酒を推奨しているとの誤解を招く可能性があります。そのため、タレントが出演しない広告へ順次切り替えることとしました。現在、媒体ごとの状況を確認しながら順次対応を進めております。》

おめでたいニュースに寄り添う“神対応”をみせたサントリー。ママとなった川口と再び広告契約を結ぶ日も来るかもしれない。