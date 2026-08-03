7月28日に熊本県を襲った最大震度7の大地震。発生直後に大型商業施設「イオンモール熊本」で大規模な爆発が起き、同モール内の雑貨店「ハビタ」（本社・熊本市）の従業員2人が亡くなるという、痛ましい知らせがもたらされた。その経緯が次第に明らかになってきた。

「8月2日、犠牲になった大竹玖瑠美さんの通夜が営まれ、『ハビタ』の上野景真社長らも参列して遺族に謝罪しました。

その後、取材に応じ、会社幹部が大竹さんほか従業員に『もし可能であれば売上金を金庫に戻してくれないか。もし（店内に）入れるのであれば』と伝えたことを明らかにしました。

大竹さんは、偶然、同モールに買い物に来ていた親族と駐車場で会い、そこで『会社の人から頼まれた』と言って建物に戻ったといいます。親族は止めたそうですが、大竹さんは同僚と店舗に戻ったところで爆発が起きたことが、親族の証言などでわかっていました。

イオンモールの大野惠司社長は、7月29日の会見で『震度5以上が出た段階で、基本的には避難をする』と語り、同じ会見でイオンの吉田昭夫社長は『避難後は館内に入らないマニュアルになっている』と説明しました。

また、ハビタ側は、大竹さんらに『入るときは必ずイオンモール熊本の許可を得てから入ってくれ』と指示したそうです。イオンのマニュアルでも『被災後の再入館にはイオンの許可が必要』となっているそうなので、今後はイオン側とハビタ側の確認有無などの検証が待たれます」（事件担当記者）

はたして、ハビタの「非常時の対応マニュアル」がどうなっていたのかが気になるところだ。ハビタに取材をすると、以下のような回答が得られた。

「弊社はイオンモールさんなど、デベロッパーの中に出店しておりますので、（避難方法や緊急時の対応は）デベロッパーの防災ルールに従うということで運営しております。

そのため弊社として、日頃からの避難訓練はやっておりません。また、（緊急時の）対処などのマニュアルもございませんが、デベロッパーがおこなう避難訓練は参加しております。

今回、イオンモールさんから再入館の許可が出たかどうかは、現在のところ確認はできておりません」

大竹さんの親族が語った「これは人災です」の言葉が重い。