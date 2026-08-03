■MLB ドジャース4ー8レッドソックス（日本時間3日、ドジャー・スタジアム）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ドジャース・大谷翔平（32）は本拠地でのレッドソックス戦に“1番・DH”でスタメン出場。3打数1安打2四球2三振。1回にライト前へ6試合連続安打をマーク。レッドソックスの吉田正尚（33）は4打数2安打（1本塁打）2四球2打点。1回に先制タイムリー、3回には15試合ぶり5号ソロと2打点を挙げた。ドジャースは先発シーハンが1イニング3被弾を浴びるなど3回途中5失点でゲームを作れず、終盤もバッテリーミスなどで点を奪われて今季2度目となる同一カード3連敗となった。

前日2日は5試合連続安打をマークして、直近5試合で19打数9安打で打率.474、2本塁打と左ひざの不安がありながら打撃は好調。レッドソックスの先発は5月にメジャーデビューした若き有望株、左腕のJ.ベネット（25）、大谷は初対戦となった。

ドジャースは1回、6月29日以降、約1か月勝ち星のない先発・E.シーハン（26）は2死一、二塁のピンチを迎えると、5番・吉田正尚（33）にレフト前へタイムリーを打たれて先制されると、続く6番・C.ダービン（26）にも連続タイムリーを浴びて2死から2点を奪われた。

2試合連続で初対戦投手となった大谷は1回の第1打席、1球目、内角低めのストレートを迷いなく振りぬくと、打球は角度がつかずライト前へ、6試合連続安打で出塁した。塁上ではW.コントレラス（34）と会話する姿も見られた。先頭打者の大谷が出塁するも、後続が2者連続三振など得点が奪えなかった。

1回に2点を失ったシーハンも2回には3者連続三振、前の回から4者連続三振と試合のリズムをつかみ始めた。するとその裏、1死から3連打で満塁のチャンスを作り、9番・E.アルフォンゾ（26）の内野ゴロの間に1点を返して、1対2と1点差。2死二、三塁で大谷の第2打席、しかし、レッドソックスベンチは申告敬遠、直近5試合で4度目、2試合連続となる今季16個目の申告敬遠に、球場は大ブーイングとなった。

大谷との勝負を避けられて2死満塁になると、2番・A.パヘス（25）がライト前へ逆転の2点タイムリーで3対2、大谷との勝負を避けられたがパヘスがしっかりと仕事をこなした。

しかし、3回、シーハンは2番・C.ラファエラ（25）に3試合連続の15号同点ソロを浴びると、続く3番・W.アブレイユ（27）には2者連続となる17号を打たれて、3対4と逆転されてしまった。さらに5番・吉田正尚（33）にも6月18日以来、15試合ぶり5号ソロとこの回9球で3本塁打を浴びた。ここでシーハンが降板すると、ドジャースベンチにはタイガースから移籍してきた2年連続サイヤング賞投手のT.スクーバル（29）が姿を現わして、チームメイトに挨拶をした。

3対5と2点を追う5回、先頭で迎えた大谷の第3打席、ここまで第1打席は1球目をヒット、第2打席は申告敬遠とベネットの球筋をわずか1球しか見ていない大谷、中盤の大事な先頭打者だが、カットボール、スイーパー、チェンジアップとここまで見てない球種を投げられて、カウント1ー2と追い込まれると、4球目は外角へのシンカーで見逃し三振に倒れた。

6回にはドジャース3人目K.ハート（28）が1死走者なしから8番・J.デュラン（29）に14号ソロを打たれて3対6と追加点を奪われた。ドジャースは6回、先頭の4番・F.フリーマン（36）がヒットを放ち、2回以来ようやく走者が出塁したが、続く5番・M.ベッツ（33）がサードゴロ併殺打となり、打線が噛み合わなかった。

7回、1死一塁で大谷の第4打席、レッドソックス3人目、22年、25年とNPBのロッテでもプレーしていたT.ゲレーロ（35）と対戦。カウント1ー1から165.2キロを投げ込むなど4球連続で163キロオーバーのシンカーで大谷は追い込まれると、5球目は外角低めのチェンジアップで空振り三振。大谷は完全にタイミングを外された。

それでも2死二塁で2番・パヘスが低めの変化球を上手くさばいてレフト線へタイムリーツーベース、4対6と2点差に詰め寄った。

反撃ムードも8回、ドジャース5人目W.ミルズ（31）が無死一、二塁のピンチを招くと、レッドソックスは前の打席にホームランを打っている8番・デュランに送りバント、これをきっちり決められて、1死二、三塁とプレッシャーをかけられると、続く打者の1球目でワイルドピッチで3塁走者が還り4対7、さらに6球目に今度はパスボールで8点目を失った。

9回2死走者なしで大谷の第5打席は四球、ドジャースは先発シーハンが3回途中5失点、追い上げムードも終盤にバッテリーミスで失点、前日は同点の8回に守備隊形のミスで失点とドジャースは2試合連続自らのミスで敗戦、7月13日のダイヤモンドバックス戦以来の今季2度目の同一カード3連敗、3試合連続で逆転負けとなった。

