佐々木希「ここまで率直に話したのは初めて」 夫婦・家族への本音つづる 幼少期のプライベート写真も公開
モデル・俳優の佐々木希（38）が、芸能生活20周年を記念したフォトエッセイ『佐々木希フォトエッセイ Natural』（講談社）を10月2日に発売することが決定した。「ここまで率直に自分のことを話したのは初めて」と語る一冊で、幼少期から家族、結婚、出産、夫婦への思いまで、自身の“本音”をつづっている。
【写真】かわいすぎる…！佐々木希の幼少期のプライベート写真
本書には、撮り下ろし写真に加え、幼少期からのプライベート写真も多数収録。中学生時代に経験した挫折や、上京後の孤独、「芸能界は向いていない」と仕事を辞めようと考えていた時期の心境など、これまで語られることの少なかったエピソードを明かしている。
幼少期については、母が一人で家計を支えるようになり、厳しい生活を送っていたことを回顧。「迷惑をかけている場合じゃない。私も家族の一員として頑張らなきゃ」と感じていたことや、「人生で一番辛い出来事を経験し、家族みんなで少しずつ乗り越えてきたからこそ、今の私のたくましさがある」と振り返っている。
また、俳優としての仕事への思いや、結婚、2児の母となった現在の心境についても率直に記述。第1子誕生の瞬間については、「人生でいちばん幸せだと感じた瞬間でした」とつづり、夫婦や家族への思いも飾らない言葉で語っている。
さらに、美食家として知られる佐々木が愛する全国75軒のレストランやワインショップ、ナチュラルワインのワイナリー、お気に入りの“おうちごはん”も紹介。フォトエッセイでありながら、グルメガイドとしても楽しめる内容となっている。
【写真】かわいすぎる…！佐々木希の幼少期のプライベート写真
本書には、撮り下ろし写真に加え、幼少期からのプライベート写真も多数収録。中学生時代に経験した挫折や、上京後の孤独、「芸能界は向いていない」と仕事を辞めようと考えていた時期の心境など、これまで語られることの少なかったエピソードを明かしている。
また、俳優としての仕事への思いや、結婚、2児の母となった現在の心境についても率直に記述。第1子誕生の瞬間については、「人生でいちばん幸せだと感じた瞬間でした」とつづり、夫婦や家族への思いも飾らない言葉で語っている。
さらに、美食家として知られる佐々木が愛する全国75軒のレストランやワインショップ、ナチュラルワインのワイナリー、お気に入りの“おうちごはん”も紹介。フォトエッセイでありながら、グルメガイドとしても楽しめる内容となっている。