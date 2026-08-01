世界的登山家ニルマル・プルジャさんら10人行方不明　パキスタンの高峰ブロードピークで雪崩、捜索難航

パキスタンの標高8000メートルを超える山で雪崩が発生し、世界的に知られる登山家ら10人の行方が分からなくなっています。

ロイター通信やAP通信によりますと、7月30日、パキスタン北部のカラコルム山脈にあるブロードピークで、登山隊が雪崩に巻き込まれました。

行方が分からなくなっているのは、ネパール生まれの登山家ニルマル・プルジャさん（43）を含む10人です。

登山隊はネパールやパキスタンのほか、アメリカ、中国、オマーンなどの登山家で構成されていました。

現地では軍のヘリコプターと地上の救助隊が捜索を続けていますが、悪天候の影響で活動は難航しています。ロイター通信やAP通信によりますと、これまでに複数の遺体が見つかっていますが、身元の確認が進められていて、当局は残る行方不明者の捜索を続けています。

プルジャさんは2019年、世界に14ある標高8000メートルを超える山すべてを、189日間という当時の世界最速で登頂したことで知られています。

その挑戦は、ネットフリックスのドキュメンタリーでも紹介されました。また今回は、すべての8000メートル峰を酸素ボンベを使わずに2回以上登頂するという、史上初の記録に挑戦していました。