『VIVANT』凄腕ハッカー“ブルーウォーカー”再登場に視聴者騒然「あれ？」「人変わった？」「リブート説唱えたい」
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』第2シーズン初回となる第11話が26日に放送され、第1シーズンに続いて凄腕ハッカーが登場。演じるキャストについて、ネット上には驚きの声が集まった。
【写真】第1シーズンでは飯沼愛が演じたブルーウォーカー
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
冒険には、まだ続きがあった。国際テロ組織「テント」をめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった。
憂助が、父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”。また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーン（本間さえ）と再会し、2人を力強く抱きしめた“あの日”。その裏では新たな事件が勃発していた…。
第2シーズン初回となる第11話の後半、国際的に暗躍する凄腕ハッカー“ブルーウォーカー”こと太田梨歩が第1シーズンに引き続き登場。第2シーズンでは前作でブルーウォーカーを演じた飯沼愛から花岡すみれへとキャストが変更されていることから、ネット上には「あれ？人変わった？ん？？？」「違和感ないよ!!」「2代目ブルーウォーカーもかわいいじゃないか！」などの反響が続出。
さらに「太田は身を守るため顔を変えたってコトで…」「リブート説唱えたい」といった投稿も寄せられていた。
【写真】第1シーズンでは飯沼愛が演じたブルーウォーカー
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
憂助が、父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”。また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーン（本間さえ）と再会し、2人を力強く抱きしめた“あの日”。その裏では新たな事件が勃発していた…。
第2シーズン初回となる第11話の後半、国際的に暗躍する凄腕ハッカー“ブルーウォーカー”こと太田梨歩が第1シーズンに引き続き登場。第2シーズンでは前作でブルーウォーカーを演じた飯沼愛から花岡すみれへとキャストが変更されていることから、ネット上には「あれ？人変わった？ん？？？」「違和感ないよ!!」「2代目ブルーウォーカーもかわいいじゃないか！」などの反響が続出。
さらに「太田は身を守るため顔を変えたってコトで…」「リブート説唱えたい」といった投稿も寄せられていた。