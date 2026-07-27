KEY TO LIT、テレ東系卓球テーマソングを担当！ 勝利を目指すアスリートたちの背中を押す一曲
テレ東系卓球スペシャルサポーターを務めるKEY TO LITが、「テレ東系卓球テーマソング」を担当。書き下ろしとなる「KEY 2 LIGHT」がテーマソングに決定した。本楽曲はグループ初のタイアップとなる。
【写真】井上瑞稀、かわいさとカッコよさがあふれる！ インタビュー撮りおろしショット
テレ東・BSテレ東では世界の頂点が決まる『世界卓球』をはじめ『WTTチャンピオンズ横浜』『ITTF混合団体ワールドカップ』など、年間を通して注目の卓球大会を多数放送。
「テレ東系卓球テーマソング」となる「KEY 2 LIGHT」は、卓球ならではのスピード感が胸を打つアップテンポなナンバーで、勝利を目指すアスリートたちの背中を押す一曲となっている。今後は中継番組をはじめ、テレ東の卓球関連番組で流れる予定で、アスリートたちの戦いをテーマソングでも盛り上げる。
『WTTチャンピオンズ横浜』は、テレビ東京系にて8月5日から連日生中継。BSテレ東は8月4日から生中継。
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