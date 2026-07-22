“105センチの迫力ボディ”ベルちゃん、日本初グラビア デジタル写真集発売…視線がくぎ付けに
YouTube登録者数約100万人を誇る韓国人インフルエンサー・ベルちゃんのデジタル写真集『ベルが鳴る。〜Lカップの爆乳コリアンYouTuber、日本上陸〜』が20日、『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」など主要電子書店で発売された。
【別カット】エプロン衣装で大胆ショットを披露したベルちゃん
ベルちゃんは、105センチ・Lカップの規格外ボディを武器に、北米やアジアを中心に人気を集める韓国出身のインフルエンサー。YouTubeでは豊満なスタイルを生かしたダンス動画や旅行VLOGなどを発信し、多くのファンを獲得している。
韓国で生まれ育ち、留学先のカナダでは幼稚園教諭として働いていた異色の経歴を持つベルちゃん。大の日本好きとしても知られ、2026年秋から日本への本格移住を予定しており、今回の写真集は日本進出第1弾として制作された。
撮影は都内の民泊を舞台に実施。日本初となるグラビアでは、圧巻のスタイルを披露するとともに、おっとりとした表情や自然体の魅力も収録。新天地での活動へ向けた第一歩となる一冊に仕上がっている。
写真集は100ページを超える大ボリュームで、衣装ごとのショート動画やメイキング映像を収録。『週プレ グラジャパ！』版には限定カットも収められている。
【別カット】エプロン衣装で大胆ショットを披露したベルちゃん
ベルちゃんは、105センチ・Lカップの規格外ボディを武器に、北米やアジアを中心に人気を集める韓国出身のインフルエンサー。YouTubeでは豊満なスタイルを生かしたダンス動画や旅行VLOGなどを発信し、多くのファンを獲得している。
撮影は都内の民泊を舞台に実施。日本初となるグラビアでは、圧巻のスタイルを披露するとともに、おっとりとした表情や自然体の魅力も収録。新天地での活動へ向けた第一歩となる一冊に仕上がっている。
写真集は100ページを超える大ボリュームで、衣装ごとのショート動画やメイキング映像を収録。『週プレ グラジャパ！』版には限定カットも収められている。