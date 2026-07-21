「めっちゃ腫れてる」横綱・大の里“撃破”も安青錦の足が…カメラが捉えた左足の腫れに心配の声相次ぐ
＜大相撲七月場所＞◇九日目◇20日◇愛知・名古屋IGアリーナ
【映像】カメラが捉えた“腫れ上がった”安青錦の左足（アップ）
立ち合い直前、土俵で仕切り動作を行う安青錦の足元を中継カメラが捉えると、そこには痛々しい光景があった。何重にも巻かれたテーピングと、“ぽっこり”と腫れ上がった患部。満身創痍の状態で土俵に上がる姿にファンから「めっちゃ腫れてる」「痛々しいな…」と驚きや心配の声が多数寄せられた。
関脇・安青錦（安治川）が横綱・大の里（二所ノ関）を上手出し投げで下した一番でのこと。勝った安青錦は執念の勝ち越しとなる8勝目（1敗）を挙げた。一方、敗れた大の里は4敗目（5勝）を喫した。
立ち合い、大の里がもろ手で低く鋭く突いて出た。大の里の圧力に押され、一気に土俵際まで後退する安青錦。しかし、俵に足をかけて残った安青錦が、左から起死回生の上手出し投げを放つ。俵でこらえた安青錦とは対照的に、大の里は前のめりになってバランスを崩し、土俵外へ飛び出してしまった。
安青錦は前日の中日・隆の勝戦で左足親指付近を痛めていた。すでに痛めている左足首に加え、極めて苦しい状況に追い込まれていたが、手負いの状態で見事に横綱を撃破し、大関復帰の目安となる二けた白星に向けて執念の勝ち越しを決めた。痛々しい足元の状態と劇的な逆転勝利を目撃した視聴者からは、「テーピングすごいね」「だいぶ腫れてる」「痛々しいな…」といった心配の声が相次いでいた。（ABEMA／大相撲チャンネル）