お酒による下痢ですぐに病院へ行くべき症状はどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医がお酒による下痢ですぐに病院へ行くべき症状について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「お酒による下痢」は放置しても大丈夫？病気の可能性や対処法を医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

齋藤 雄佑（医師）

日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器内科、産業医を中心に診療を行っている。現在は岩切病院、永仁会病院に勤務。日本外科学会外科専門医。日本医師会認定産業医。労働衛生コンサルタント。

ここまでは症状が起きたときの原因と対処法を紹介しました。応急処置をして症状が落ち着いても放置してはいけない症状がいくつかあります。以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。

お酒を飲んだ後に下痢をし、そこに血が混じっている、あるいは便が黒っぽいタール状である場合は、胃や腸からの出血が疑われます。また、立っていられないほどの激しい腹痛や嘔吐を伴う場合も危険な兆候です。これらは急性膵炎、胃潰瘍、あるいは虚血性大腸炎などの重篤な疾患の可能性があります。我慢せずに速やかに消化器内科を受診してください。夜間であっても救急対応のできる病院を探すべき症状です。

・下痢に加えて発熱や嘔吐があり、水分すら摂取できない場合

・飲酒のたびに毎回下痢をする状態が数ヶ月続いている場合

・下痢に加えて、体重が減少している場合

・便の色がおかしい（赤、黒、白っぽい）場合

・症状が数日続く場合

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「お酒で下痢をする」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

お酒を飲んで下痢をするのはなぜでしょうか

齋藤 雄佑（医師）

アルコールが腸の動きを活発にしすぎて水分吸収を阻害すること、および糖分や水分による浸透圧性の下痢、消化不良などが複合的に起こるためです。

お酒を飲んで下痢をしたときの対処法を教えて下さい

齋藤 雄佑（医師）

まずは脱水を防ぐために常温の水やスポーツドリンクで水分を補給してください。腹部を温めて安静にし、食事は消化の良いお粥などを摂るようにしましょう。

お酒を飲むと下痢をするのはアルコールが体質に合わないのでしょうか

齋藤 雄佑（医師）

その可能性が高いです。特に少量で顔が赤くなる方や、毎回下痢をする方は、アルコールに対する耐性が低い、あるいは過敏性腸症候群の可能性があります。

飲酒後にお腹が壊れやすい人はどんな食事に注意すべきでしょうか？

齋藤 雄佑（医師）

飲酒前に食事を摂るようにしましょう。飲酒中は、唐辛子などの刺激物や脂っこい揚げ物の大量摂取を控えることが大切です。

まとめ お酒で下痢をするのときは無理な飲酒を控えるサイン

お酒による下痢は、身体が「飲み過ぎ」や「負担がかかっている」と訴えているサインです。楽しい時間を過ごすためにも、ご自身の適量を守り、休肝日を設けることが大切です。もし症状が慢性化していたり、激痛や血便を伴ったりする場合は、重大な病気が隠れている可能性があります。自己判断せず、必ず消化器内科の専門医に相談してください。

「お酒で下痢をする」から医師が考えられる病気は6個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

消化器系

慢性膵炎

過敏性腸症候群（IBS）

アルコール性肝障害潰瘍性大腸炎胃潰瘍急性胃腸炎

アルコールの刺激は消化器全体に影響を及ぼします。症状が続く場合は専門医の診断を仰ぎましょう。

「お酒で下痢をする」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

背中の痛み

みぞおちの痛み

吐き気・嘔吐

冷や汗が出る

血便・黒色便

単なる下痢だけでなく、痛みや出血を伴う場合は緊急性が高い可能性があります。早めに消化器内科を受診しましょう。

【参考文献】・JAID/JSC 感染症治療ガイドライン 2015 ―腸管感染症―・機能性消化管疾患診療ガイドライン2020ー過敏性腸症候群（IBS）