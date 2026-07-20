なんで？夏のボーナス0円から一気に105万円へ 年収800万円の60代男性が明かす「昨年は懲罰のため」という驚きの真相

夏のボーナスで一喜一憂する時期だが、中には、昨年の支給額との落差や、会社の制度に対して思うところがある人もいるようだ。

投稿を寄せた関東在住の60代男性（事務・管理／年収800万円）は、工場長として働いているが、今回の夏のボーナスについて「昨年0円、今年は105万円」と劇的な変化があったことを明かした。

「今年は従来通り」

0円から一気に105万円となれば、さぞかし急激な業績アップがあったのかと思いきや、男性は前回ボーナスが支給されなかった理由についてこう明かしている。

「昨年は懲罰のためなかったが今年は従来通り。特に使い道なし。老後資金かな」

何が原因で懲罰を受けたのか詳細は記されていないが、今年は無事に従来通りの支給額に戻ったようだ。

「会社のパーティ代として余ったお金は使われています」

一方、会社の好業績がボーナスに完全に反映されず、不満を抱えている人もいる。東京都の50代女性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収1200万円）は、映像コンテンツ制作に携わっている。今回のボーナスは「昨年234万円、今年240万円」と高水準だ。

「基本給が上がった分だけ、６万円上がった。評価は変わらず。業績連動制で、昨年も最高値、今年も史上最高利益の年でしたが、上限が設けられているので、会社のパーティ代として余ったお金は使われています。上限を上げてほしい」

史上最高利益を叩き出しても、支給額に上限が設けられているため、社員に還元されなかった分は会社の宴会費に回されてしまうのだ。

ボーナスの使い道については、こう明かしている。

「ボーナスは、新しい習い事の月謝と、老犬の薬代、投資に使用」

賞与の上限設定に不満をこぼしつつも、手にしたボーナスは日々の充実や愛犬のケア、そして投資へとしっかりと活用されているようだ。