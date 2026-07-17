あす放送『音楽の日2026』特別企画を総まとめ！ タイムテーブル＆歌唱曲も公開
あす7月18日14時から8時間にわたり、TBS系にて音楽特番『音楽の日2026』が生放送される。このたび、出演アーティストの出演時間帯、歌唱曲をまとめたタイムテーブルが番組公式サイトで公開された。また、GENERATIONSらが出演する『音楽の日』×サントリー限定インフォマーシャルの放送が決定。本記事では豪華アーティストが出演する特別企画を一挙紹介していく。
【写真】“歌のチカラ”で日本中を一つにする新企画「DREAMコーラス」参加アーティスト
■『音楽の日2026』特別企画ラインナップ＆出演アーティストを紹介
夏の音楽特番『音楽の日』は今年で16年目。総合司会は、安住紳一郎＆江藤愛TBSアナウンサーが務める。
今年の『音楽の日』番組テーマは、「こえる。きこえる。」。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。
放送中は、番組公式Xで放送と連動した実況＆オフショットを、データ放送ではアーティストの限定ショットを続々と公開する予定だ。
■『音楽の日2026』特別企画ラインナップ
【DREAMダンス】
時代を彩った名曲に乗せて各チームが限界突破のダンスを披露。『音楽の日』でしか観られない限界を超えるダンス。日本中の期待を超える「DREAMダンス」今年も開幕。各事務所を代表する総勢18名による圧巻のOPダンスの詳細を発表。
＜OPダンス参加メンバー＞
ユーキ（超特急）・HAYATO（ONE N’ ONLY）・FUMINORI（BUDDiiS）・岩本蓮加（乃木坂46）・小島凪紗（櫻坂46）・金村美玖（日向坂46）・千賀健永（Kis‐My‐Ft2）・七五三掛龍也（Travis Japan）・松倉海斗（Travis Japan）・小森隼（GENERATIONS）・中務裕太（GENERATIONS）・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）・SEITO（MAZZEL）・TAIKI（STARGLOW）・Aile The Shota・KIMI（DA PUMP）・LINA（MAX）・輝叶・
楽曲：夜の踊り子/サカナクション
【DREAMコーラス】
“歌のチカラ”で日本中を一つにする新企画。困難を乗り越えるチカラをくれる名曲を、アーティストたちが「DREAMチーム」を結成して合唱。生放送ならではの緊張感と、声を合わせて生まれる奇跡のハーモニーに期待が高まる。
【EXILEが南三陸から日本中に届ける魂のライブ】
東日本大震災から15年。EXILEが宮城県・南三陸を訪れ、熱いライブパフォーマンスを届ける。東北がこえてきた15年を歌に込め、全員で響かせる時をこえた「道」の大合唱。さらに、東北の地から届ける15年目の「Rising Sun」。EXILEがこえる、日本中にきこえる。「音楽のチカラ」。
【赤坂超ライブ】
テレビの枠をこえた1アーティストにつき10分間の長尺ライブ。スタジオに集まったファンと共に創り上げる熱狂ライブ企画。
＜参加アーティスト＞
WEST.
SUPER BEAVER
Snow Man
Number_i
HANA
FRUITS ZIPPER
M！LK
（※50音順）
【HIPPY「君に捧げる応援歌」大合唱】
『音楽の日』の代名詞とも言える大合唱企画。今回は、日本中の背中を押す名曲、HIPPY「君に捧げる応援歌」。
【出演アーティスト一覧】
INI、IMP.、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、ウェイウェイ・ウー＆平原綾香、WEST.、Aぇ! group、AKB48、EXILE、EBiDAN、m.c.A・T、＆TEAM、岡本真夜、Kis‐My‐Ft2、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、郷ひろみ、櫻坂46、THE RAMPAGE、GENERATIONS、島津亜矢、島袋寛子、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、STARGLOW、Snow Man、SPYAIR、DA PUMP、知念里奈、超ときめき宣伝部、超特急、TSUZUMI（ME：I）、TRF、T‐BOLAN、TWS、DOMOTO、Travis Japan、Dream Ami、Number_i、新浜レオン、NEWS、乃木坂46、HANA、BE：FIRST、氷川きよし、ピコ太郎、HIPPY、日向坂46、FUNKY MONKEY BABY’S、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、MAX、Mrs. GREEN APPLE、M！LK、May J.、Little Glee Monster
（※50音順）
さらに、番組放送内で、GENERATIONSと、EXILEのレジェンドメンバーであるUSA、MAKIDAI、MATSUが出演する限定インフォマーシャルの放送が決定した。サントリー「ジムビーム ハイボール」通称“JIMハイ”とGENERATIONSのエネルギッシュな楽曲がスペシャルコラボ。この日しか観られない、番組本編とも連動した限定インフォマーシャルの放送となっている。
なお、今年の『音楽の日』もTVerでのリアルタイム配信の実施が決定している。
『音楽の日2026』は、TBS系にて7月18日14時放送。
■『音楽の日2026』特別企画ラインナップ＆出演アーティストを紹介
夏の音楽特番『音楽の日』は今年で16年目。総合司会は、安住紳一郎＆江藤愛TBSアナウンサーが務める。
今年の『音楽の日』番組テーマは、「こえる。きこえる。」。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。
放送中は、番組公式Xで放送と連動した実況＆オフショットを、データ放送ではアーティストの限定ショットを続々と公開する予定だ。
■『音楽の日2026』特別企画ラインナップ
【DREAMダンス】
時代を彩った名曲に乗せて各チームが限界突破のダンスを披露。『音楽の日』でしか観られない限界を超えるダンス。日本中の期待を超える「DREAMダンス」今年も開幕。各事務所を代表する総勢18名による圧巻のOPダンスの詳細を発表。
＜OPダンス参加メンバー＞
ユーキ（超特急）・HAYATO（ONE N’ ONLY）・FUMINORI（BUDDiiS）・岩本蓮加（乃木坂46）・小島凪紗（櫻坂46）・金村美玖（日向坂46）・千賀健永（Kis‐My‐Ft2）・七五三掛龍也（Travis Japan）・松倉海斗（Travis Japan）・小森隼（GENERATIONS）・中務裕太（GENERATIONS）・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）・SEITO（MAZZEL）・TAIKI（STARGLOW）・Aile The Shota・KIMI（DA PUMP）・LINA（MAX）・輝叶・
楽曲：夜の踊り子/サカナクション
【DREAMコーラス】
“歌のチカラ”で日本中を一つにする新企画。困難を乗り越えるチカラをくれる名曲を、アーティストたちが「DREAMチーム」を結成して合唱。生放送ならではの緊張感と、声を合わせて生まれる奇跡のハーモニーに期待が高まる。
【EXILEが南三陸から日本中に届ける魂のライブ】
東日本大震災から15年。EXILEが宮城県・南三陸を訪れ、熱いライブパフォーマンスを届ける。東北がこえてきた15年を歌に込め、全員で響かせる時をこえた「道」の大合唱。さらに、東北の地から届ける15年目の「Rising Sun」。EXILEがこえる、日本中にきこえる。「音楽のチカラ」。
【赤坂超ライブ】
テレビの枠をこえた1アーティストにつき10分間の長尺ライブ。スタジオに集まったファンと共に創り上げる熱狂ライブ企画。
＜参加アーティスト＞
WEST.
SUPER BEAVER
Snow Man
Number_i
HANA
FRUITS ZIPPER
M！LK
（※50音順）
【HIPPY「君に捧げる応援歌」大合唱】
『音楽の日』の代名詞とも言える大合唱企画。今回は、日本中の背中を押す名曲、HIPPY「君に捧げる応援歌」。
【出演アーティスト一覧】
INI、IMP.、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、ウェイウェイ・ウー＆平原綾香、WEST.、Aぇ! group、AKB48、EXILE、EBiDAN、m.c.A・T、＆TEAM、岡本真夜、Kis‐My‐Ft2、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、郷ひろみ、櫻坂46、THE RAMPAGE、GENERATIONS、島津亜矢、島袋寛子、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、STARGLOW、Snow Man、SPYAIR、DA PUMP、知念里奈、超ときめき宣伝部、超特急、TSUZUMI（ME：I）、TRF、T‐BOLAN、TWS、DOMOTO、Travis Japan、Dream Ami、Number_i、新浜レオン、NEWS、乃木坂46、HANA、BE：FIRST、氷川きよし、ピコ太郎、HIPPY、日向坂46、FUNKY MONKEY BABY’S、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、MAX、Mrs. GREEN APPLE、M！LK、May J.、Little Glee Monster
（※50音順）
さらに、番組放送内で、GENERATIONSと、EXILEのレジェンドメンバーであるUSA、MAKIDAI、MATSUが出演する限定インフォマーシャルの放送が決定した。サントリー「ジムビーム ハイボール」通称“JIMハイ”とGENERATIONSのエネルギッシュな楽曲がスペシャルコラボ。この日しか観られない、番組本編とも連動した限定インフォマーシャルの放送となっている。
なお、今年の『音楽の日』もTVerでのリアルタイム配信の実施が決定している。
『音楽の日2026』は、TBS系にて7月18日14時放送。