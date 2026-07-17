「罪深いけど絶対おいしい」「悪い人がいるもんだ…」雪見だいふく×チョコパイの背徳アレンジに仰天
ロッテ「雪見だいふく」の公式Xが15日、雪見だいふくとチョコパイを組み合わせたアレンジを紹介。40万件以上表示され（17日午前10時30分時点）、「天才すぎる！」「絶対うまい」などの声が寄せられている。
【写真＆作り方】「ギルティ…」「ダイエット中でも気になる」雪見だいふく×チョコパイ
投稿では、チョコパイに切り込みを入れ、雪見だいふくを挟むだけの簡単アレンジを紹介。見た目もかわいらしい、ひんやりスイーツを披露した。
コメント欄には、「ギルティ だけど…試してみよっと」「これやってみたい…家に雪見あるか確認しよ」「なんでこんな素晴らしい組み合わせ思いつかなかったんだろう。天才すぎる！絶対うまい！やってみます！」「1番好きなアイス×1番好きなチョコパイのサンド！絶対美味しいやつですね！」「好きと好きがコラボした」など、試してみたいという声が寄せられた。
また、「食べたいけどダイエット中…ダイエット中！！！！！」「罪深だけど、美味しいって分かるヤツぅ…！」「悪い人がいるもんだ……こんなん絶対旨い！そして太るやんけ！！！」など、おいしそうだけど背徳感もあるというコメントも見られた。
【写真＆作り方】「ギルティ…」「ダイエット中でも気になる」雪見だいふく×チョコパイ
投稿では、チョコパイに切り込みを入れ、雪見だいふくを挟むだけの簡単アレンジを紹介。見た目もかわいらしい、ひんやりスイーツを披露した。
コメント欄には、「ギルティ だけど…試してみよっと」「これやってみたい…家に雪見あるか確認しよ」「なんでこんな素晴らしい組み合わせ思いつかなかったんだろう。天才すぎる！絶対うまい！やってみます！」「1番好きなアイス×1番好きなチョコパイのサンド！絶対美味しいやつですね！」「好きと好きがコラボした」など、試してみたいという声が寄せられた。
また、「食べたいけどダイエット中…ダイエット中！！！！！」「罪深だけど、美味しいって分かるヤツぅ…！」「悪い人がいるもんだ……こんなん絶対旨い！そして太るやんけ！！！」など、おいしそうだけど背徳感もあるというコメントも見られた。