ロッテが雪見だいふくとチョコパイを使った背徳感たっぷりのスイーツを紹介

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　ロッテ「雪見だいふく」の公式Xが15日、雪見だいふくとチョコパイを組み合わせたアレンジを紹介。40万件以上表示され（17日午前10時30分時点）、「天才すぎる！」「絶対うまい」などの声が寄せられている。

【写真＆作り方】「ギルティ…」「ダイエット中でも気になる」雪見だいふく×チョコパイ

　投稿では、チョコパイに切り込みを入れ、雪見だいふくを挟むだけの簡単アレンジを紹介。見た目もかわいらしい、ひんやりスイーツを披露した。

　コメント欄には、「ギルティ だけど…試してみよっと」「これやってみたい…家に雪見あるか確認しよ」「なんでこんな素晴らしい組み合わせ思いつかなかったんだろう。天才すぎる！絶対うまい！やってみます！」「1番好きなアイス×1番好きなチョコパイのサンド！絶対美味しいやつですね！」「好きと好きがコラボした」など、試してみたいという声が寄せられた。

　また、「食べたいけどダイエット中…ダイエット中！！！！！」「罪深だけど、美味しいって分かるヤツぅ…！」「悪い人がいるもんだ……こんなん絶対旨い！そして太るやんけ！！！」など、おいしそうだけど背徳感もあるというコメントも見られた。