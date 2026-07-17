稲垣吾郎＆草剛＆香取慎吾主演『バナ穴』公開3週間で異例の配信 U-NEXT独占レンタル決定
稲垣吾郎、草剛、香取慎吾が主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』が、18日から動画配信サービスU-NEXTで独占レンタル配信されることが決まった。一般的に劇場公開から数ヶ月後に配信される作品が多い中、本作は6月27日の公開開始から約3週間という異例のスピードで配信される。同日からは「新しい地図」映画第1弾『クソ野郎と美しき世界』のほか、草主演『ミッドナイトスワン』、『サバカン SABAKAN』も見放題作品として同時配信される。
【写真多数】稲垣、草、香取がトリプル主演！映画『バナ穴 BANA_ANA』場面カット
『バナ穴 BANA_ANA』は、「新しい地図」映画第2弾として製作された作品で、監督・脚本を山内ケンジ氏が担当。稲垣、草、香取に加え、ファーストサマーウイカ、趣里、古舘寛治、小澤征悦、吹越満らが出演し、全国で順次公開中となっている。
今回の配信は、映画館での鑑賞体験と動画配信の共存を目指す取り組みの一環として実現。劇場公開中に配信することで作品の認知を広げ、映画館への来場にもつなげたい狙いがあるという。
U-NEXTエンターテイメント・コンテンツ本部映画部部長の林健太郎氏は、「映画が映画でいられるのは、映画館が存在するからです。映画館がなくなれば、映画は単なる『2時間の動画』になってしまいます」と映画館の存在意義を強調。「『バナ穴 BANA_ANA』は、全国各地で映画愛の灯を燃やし続けてくださっているミニシアターとCULENが対話を重ねながら丁寧に届けようとしている作品。その姿勢に深く感銘を受け、今回の試みにつながりました」とコメントした。
さらに作品について、「夢と現、時間と場所、愛と欲、そして生と死。その境界がずっと曖昧なまま、飄々としたおかしみに溢れ、実に映画的な喜びに満ちています。稲垣さん、草さん、香取さんのファンはもちろん、映画ファンにも喜んでもらえる作品」と魅力を語り、「映画館で観た後に、U-NEXTで何度でもご覧いただければと思います。ぜひ、バナ穴の穴に、ハマってください」と呼びかけた。
同時配信される『クソ野郎と美しき世界』は、2018年に2週間限定で公開され約28万人を動員した「新しい地図」映画第1弾。4人の監督によるオムニバス作品で、山内監督はEPISODE2「慎吾ちゃんと歌喰いの巻」を手がけている。
あわせて見放題配信される『ミッドナイトスワン』は、日本アカデミー賞で最優秀作品賞と最優秀主演男優賞を受賞した話題作。『サバカン SABAKAN』は1986年の夏を舞台に、2人の少年の友情を描いた青春映画として高い評価を受けた作品となっている。
『バナ穴 BANA_ANA』は7月18日午前0時からU-NEXTで独占レンタル配信。レンタル価格は1200円で視聴期限は3日間。同日から『クソ野郎と美しき世界』『ミッドナイトスワン』『サバカン SABAKAN』の3作品も見放題配信がスタートする。
『バナ穴 BANA_ANA』は、「新しい地図」映画第2弾として製作された作品で、監督・脚本を山内ケンジ氏が担当。稲垣、草、香取に加え、ファーストサマーウイカ、趣里、古舘寛治、小澤征悦、吹越満らが出演し、全国で順次公開中となっている。
今回の配信は、映画館での鑑賞体験と動画配信の共存を目指す取り組みの一環として実現。劇場公開中に配信することで作品の認知を広げ、映画館への来場にもつなげたい狙いがあるという。
U-NEXTエンターテイメント・コンテンツ本部映画部部長の林健太郎氏は、「映画が映画でいられるのは、映画館が存在するからです。映画館がなくなれば、映画は単なる『2時間の動画』になってしまいます」と映画館の存在意義を強調。「『バナ穴 BANA_ANA』は、全国各地で映画愛の灯を燃やし続けてくださっているミニシアターとCULENが対話を重ねながら丁寧に届けようとしている作品。その姿勢に深く感銘を受け、今回の試みにつながりました」とコメントした。
さらに作品について、「夢と現、時間と場所、愛と欲、そして生と死。その境界がずっと曖昧なまま、飄々としたおかしみに溢れ、実に映画的な喜びに満ちています。稲垣さん、草さん、香取さんのファンはもちろん、映画ファンにも喜んでもらえる作品」と魅力を語り、「映画館で観た後に、U-NEXTで何度でもご覧いただければと思います。ぜひ、バナ穴の穴に、ハマってください」と呼びかけた。
同時配信される『クソ野郎と美しき世界』は、2018年に2週間限定で公開され約28万人を動員した「新しい地図」映画第1弾。4人の監督によるオムニバス作品で、山内監督はEPISODE2「慎吾ちゃんと歌喰いの巻」を手がけている。
あわせて見放題配信される『ミッドナイトスワン』は、日本アカデミー賞で最優秀作品賞と最優秀主演男優賞を受賞した話題作。『サバカン SABAKAN』は1986年の夏を舞台に、2人の少年の友情を描いた青春映画として高い評価を受けた作品となっている。
『バナ穴 BANA_ANA』は7月18日午前0時からU-NEXTで独占レンタル配信。レンタル価格は1200円で視聴期限は3日間。同日から『クソ野郎と美しき世界』『ミッドナイトスワン』『サバカン SABAKAN』の3作品も見放題配信がスタートする。