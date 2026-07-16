千葉県柏市の病院で、入院患者の点滴のチューブに排せつ物を混入して殺害したとして51歳の看護師が逮捕されました。防犯カメラの映像などから、当時病室にいた病院関係者はこの看護師だけだったことが15日夜、捜査関係者への取材で新たにわかりました。

15日、殺人の疑いで逮捕された古川美由紀容疑者（51）。当時、看護師として勤務していた千葉県柏市の「柏たなか病院」で、入院していた男性患者を殺害した疑いがもたれています。

事件があったのは今年1月30日の午前4時ごろ、千葉県柏市の「柏たなか病院」に会田栄次さん（当時75）が入院していて、点滴が投与されていたといいます。その点滴の延長チューブに古川容疑者が排せつ物を混入したとみられています。会田さんは、その翌日の夜に死亡しました。

その後、病院の職員が警察署を訪れ、「容体が急変した入院患者が亡くなった。点滴に異物が混入した可能性がある」との内容を伝えたということです。

また、捜査関係者によりますと、病院内の防犯カメラなどから、混入したとみられる時間帯に病室にいた病院関係者は古川容疑者だけだったことが15日夜、新たにわかりました。さらに、古川容疑者は業務上、この病室に入る必要性がなかったということも明らかになっています。

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病院で働く職員は…

病院の職員「全然知らなかったのでびっくり」「（Q：病院から事件受けて連絡は？）ない。なかったので知らなかった」

毎月病院を利用しているという市民からも不安の声が…

毎月病院を利用「いま暑いので、熱中症の対策で点滴されることも多いので、そういった事件があると気持ちは複雑」

病院の利用者「不安は不安ですよね」

■古川容疑者は夜間当直の看護責任者…人物像は

事件当時、会田さんが入院していた病棟は、古川容疑者と准看護師の2人体制で当直勤務にあたっていて、古川容疑者は夜間当直の看護責任者だったといいます。古川容疑者はどのような人物なのでしょうか。

病院には事件の1年ほど前から勤務し、事件のおよそ1か月後に自主退職したという古川容疑者。いまは都内の別の病院で働いているということです。

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古川容疑者の近所に住む人は…

古川容疑者の近隣住民「本当に普通の人。悪いところがあげられないくらい普通の人」

ただ、姿を見たことがあるという人は少なく…

古川容疑者の近隣住民「（見たことは）1回もない。本当に出入りしているのかなというくらい見たことない」

また、今回の事件との関連はわかっていませんが、今年に入ってから警察が2度訪れ、防犯カメラ映像の提供などを求められたと話す近隣住民もいました。

点滴のチューブに排せつ物を混入したとみられる今回の事件。会田さんの死因は敗血症による多臓器不全だということです。点滴に異物が混入することの危険性について専門家は…

日本医科大学付属病院・中江竜太准教授「点滴は本来、無菌といって完全に細菌などが存在しない状態で作られる。したがって点滴に異物が混入すると、異物の種類によって様々な健康被害が起きてしまう可能性がある。（排せつ物には）特に大腸菌などの細菌が含まれているので、それが血液の中に入ると、敗血症という病態を引き起こしてしまう。敗血症とは細菌などによる感染をきっかけに全身の臓器が正常に働かなくなる命にかかわる病気。死に直結する病気になってしまう」

古川容疑者の逮捕を受けて、病院側はコメントを発表。

病院を運営・医療法人社団葵会「今回の事件は、医療機関に勤務していた職員として、また人として絶対に許されない行為」

捜査に全面的に協力するとした上で、再発防止に取り組むとしています。

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警察の調べに対し、古川容疑者は…

古川容疑者「延長チューブに混入したことを否認します」

容疑を否認しているということです。警察は当時の状況を詳しく調べています。

（7月15日放送『news zero』より）