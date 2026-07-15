M！LK吉田仁人が「カラリア」アンバサダー就任＆ソロ曲使用のWebCM公開！ メイキングやインタビューも
M！LKの吉田仁人が、香りの総合プラットフォーム「カラリア」（株式会社High Link）のブランドアンバサダーに就任。本日7月15日よりプロモーションキャンペーンが開始された。本キャンペーンでは、吉田の2nd EP『東京』収録楽曲「やすらぎ」をタイアップソングに起用したWebCM「「毎日、香りと生きていく〜香りのコンシェルジュ〜」の公開をはじめ、YouTube企画「吉田仁人の香水キャッチコピーチャレンジ」やコラボ特典など、複数のコンテンツを展開する。
【動画】吉田仁人のソロ曲「やすらぎ」を使用したWebCM
YouTube企画では、吉田が香りを実際に試しながら、その香りから連想されるシチュエーション・感情を言語化し、オリジナルのキャッチコピーを考案。視聴者に香りの魅力をより直感的に感じてもらえるコンテンツとなっている。
撮影では、「黄緑色を思わせる香り」「都会的な雰囲気」「華やぐボタニカルな香り」など、普段から香りを楽しむ吉田ならではの印象的なキャッチコピーが誕生。。なかでも「まだ、一緒にいたいと言わせよう」というキャッチコピーは、香りが持つ余韻や魅力を印象的に表現した一言だ。
撮影中には、「黄緑！」「はつらつとしてる！」など、次々とイメージを膨らませながら香りを表現する姿も印象的で、吉田ならではの豊かな感性が垣間見える場面も。さらに吉田が「好きだな」と感じた香りを振り返ると、いずれもベルガモットが使用されていることが判明。「僕、ベルガモット好きなんだ…！」と思わず驚きの声を上げる一幕も。香りとの新たな出会いや発見を楽しむ姿が印象的な、終始和やかな撮影となった。
なお、本日より10月14日まで、特定のクーポンコードを利用した「カラリア香りの定期便」に新規登録者に、コラボ特典をプレゼントするキャンペーンを実施。コラボ特典は「フレグランスチャーム（メタルチャーム付き、数量限定）」「限定ムエット全8種（吉田推し香水セット）」「限定色アトマイザーケース」となり、登録するコースによって特典が異なる。詳細はキャンペーンにて。
撮影後、吉田は「パステル調のテンションが上がるような雰囲気だったので、すごく楽しく撮影させてもらいましたし、僕自身も香水がすごく好きなので見るだけでもテンションが上がって1日良い気分で過ごせました！」とコメント。
また、どんな時に香りや雰囲気を変えたくなるかを聞かれ、「仕事によっても変えたくて、ライブとかパフォーマンスの時は結構前衛的な、攻め目な香水をつけて、自分のモチベーションをとにかく上げていきたいです！ あとは収録現場だったりメンバーとのリハーサルは、ふわっと香るくらいのおとなしめな香水にしていて、どういう気持ちで過ごしたいかによって香水を変えるようにしていますね」と話している。
M！LKの吉田仁人が、ブランドアンバサダーを務める、香りの総合プラットフォーム「カラリア」のプロモーションキャンペーンは、本日7月15日より開始。
吉田のインタビュー（一部抜粋）は以下の通り。
＜M！LK吉田仁人 インタビュー（一部抜粋）＞
■M！LK吉田仁人
――撮影を終えての率直な感想と印象に残ったシーンを教えてください。
パステル調のテンションが上がるような雰囲気だったので、すごく楽しく撮影させてもらいましたし、僕自身も香水がすごく好きなので見るだけでもテンションが上がって1日良い気分で過ごせました！
好きなシーンで言うと、カレンダーを見て「デートですか…」っていうコンシェルジュがヤキモチ焼いているシーンがお茶目で良かったです。不機嫌なコンシェルジュはあってはならないですけどね（笑）。
また、僕が実際におすすめしたい香水をレビューする動画で、個性の異なる香水たちを試していた時は、昼下がりのデートだったり、香水に合った色んなシチュエーションが浮かんできました。きっとどのシーンも楽しいだろうなと思って、すごくテンションがあがりましたね！
――カラリアは好きな香水を毎月楽しめるサービスですが、そういう“毎月のお楽しみ”みたいなものはありますか？
お花です！ 毎月家にお花を飾っているので、今月はどういう色味のお花にしようかなと考えるのがすごく楽しいです。お部屋の中に装飾品があるとそれだけでも視界が明るくて雰囲気が変わるので、カラフルなものを置くようにしています！
――吉田さんは、どんな時に香りや雰囲気を変えたくなりますか？
仕事によっても変えたくて、ライブとかパフォーマンスの時は結構前衛的な、攻め目な香水をつけて、自分のモチベーションをとにかく上げていきたいです！ あとは収録現場だったりメンバーとのリハーサルは、ふわっと香るくらいのおとなしめな香水にしていて、どういう気持ちで過ごしたいかによって香水を変えるようにしていますね。
――最近ここ変えたよ！というエピソードがあれば教えてください！
普段仕事に行く前に考えるのが、どの靴で行こうかな、どの服で行こうかなとか、アイテムを軸にしてコーディネートを組むんです。お気に入りのものを纏っていた方がテンションが上がるので。それで最近靴を整理しようと思って、同じサイズの人に「あげちゃう、あげちゃう」って断捨離しました（笑）
ちゃんとお気に入りだと思った靴を履いていくのは大事だと思っているので、それは最近変えたことですね。
YouTube企画では、吉田が香りを実際に試しながら、その香りから連想されるシチュエーション・感情を言語化し、オリジナルのキャッチコピーを考案。視聴者に香りの魅力をより直感的に感じてもらえるコンテンツとなっている。
撮影では、「黄緑色を思わせる香り」「都会的な雰囲気」「華やぐボタニカルな香り」など、普段から香りを楽しむ吉田ならではの印象的なキャッチコピーが誕生。。なかでも「まだ、一緒にいたいと言わせよう」というキャッチコピーは、香りが持つ余韻や魅力を印象的に表現した一言だ。
撮影中には、「黄緑！」「はつらつとしてる！」など、次々とイメージを膨らませながら香りを表現する姿も印象的で、吉田ならではの豊かな感性が垣間見える場面も。さらに吉田が「好きだな」と感じた香りを振り返ると、いずれもベルガモットが使用されていることが判明。「僕、ベルガモット好きなんだ…！」と思わず驚きの声を上げる一幕も。香りとの新たな出会いや発見を楽しむ姿が印象的な、終始和やかな撮影となった。
なお、本日より10月14日まで、特定のクーポンコードを利用した「カラリア香りの定期便」に新規登録者に、コラボ特典をプレゼントするキャンペーンを実施。コラボ特典は「フレグランスチャーム（メタルチャーム付き、数量限定）」「限定ムエット全8種（吉田推し香水セット）」「限定色アトマイザーケース」となり、登録するコースによって特典が異なる。詳細はキャンペーンにて。
撮影後、吉田は「パステル調のテンションが上がるような雰囲気だったので、すごく楽しく撮影させてもらいましたし、僕自身も香水がすごく好きなので見るだけでもテンションが上がって1日良い気分で過ごせました！」とコメント。
また、どんな時に香りや雰囲気を変えたくなるかを聞かれ、「仕事によっても変えたくて、ライブとかパフォーマンスの時は結構前衛的な、攻め目な香水をつけて、自分のモチベーションをとにかく上げていきたいです！ あとは収録現場だったりメンバーとのリハーサルは、ふわっと香るくらいのおとなしめな香水にしていて、どういう気持ちで過ごしたいかによって香水を変えるようにしていますね」と話している。
M！LKの吉田仁人が、ブランドアンバサダーを務める、香りの総合プラットフォーム「カラリア」のプロモーションキャンペーンは、本日7月15日より開始。
吉田のインタビュー（一部抜粋）は以下の通り。
＜M！LK吉田仁人 インタビュー（一部抜粋）＞
■M！LK吉田仁人
――撮影を終えての率直な感想と印象に残ったシーンを教えてください。
パステル調のテンションが上がるような雰囲気だったので、すごく楽しく撮影させてもらいましたし、僕自身も香水がすごく好きなので見るだけでもテンションが上がって1日良い気分で過ごせました！
好きなシーンで言うと、カレンダーを見て「デートですか…」っていうコンシェルジュがヤキモチ焼いているシーンがお茶目で良かったです。不機嫌なコンシェルジュはあってはならないですけどね（笑）。
また、僕が実際におすすめしたい香水をレビューする動画で、個性の異なる香水たちを試していた時は、昼下がりのデートだったり、香水に合った色んなシチュエーションが浮かんできました。きっとどのシーンも楽しいだろうなと思って、すごくテンションがあがりましたね！
――カラリアは好きな香水を毎月楽しめるサービスですが、そういう“毎月のお楽しみ”みたいなものはありますか？
お花です！ 毎月家にお花を飾っているので、今月はどういう色味のお花にしようかなと考えるのがすごく楽しいです。お部屋の中に装飾品があるとそれだけでも視界が明るくて雰囲気が変わるので、カラフルなものを置くようにしています！
――吉田さんは、どんな時に香りや雰囲気を変えたくなりますか？
仕事によっても変えたくて、ライブとかパフォーマンスの時は結構前衛的な、攻め目な香水をつけて、自分のモチベーションをとにかく上げていきたいです！ あとは収録現場だったりメンバーとのリハーサルは、ふわっと香るくらいのおとなしめな香水にしていて、どういう気持ちで過ごしたいかによって香水を変えるようにしていますね。
――最近ここ変えたよ！というエピソードがあれば教えてください！
普段仕事に行く前に考えるのが、どの靴で行こうかな、どの服で行こうかなとか、アイテムを軸にしてコーディネートを組むんです。お気に入りのものを纏っていた方がテンションが上がるので。それで最近靴を整理しようと思って、同じサイズの人に「あげちゃう、あげちゃう」って断捨離しました（笑）
ちゃんとお気に入りだと思った靴を履いていくのは大事だと思っているので、それは最近変えたことですね。