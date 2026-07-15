松本若菜×佐野勇斗『君の好きは無敵』星野源書き下ろし主題歌「好き」解禁 コメント到着
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の第1話が14日に放送され、星野源が書き下ろした主題歌「好き」が初公開。星野、そして本曲に合わせてパペットダンスを披露する松本、佐野からコメントが到着した。
【写真】ドラマ『君の好きは無敵』瀬尾（佐野勇斗）が涙
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描くポジティブ＆パワフルラブコメディ。
14日の初回放送にて、本作の主題歌・星野源の新曲「好き」が解禁された。同曲はドラマサイドからの主題歌オファーを受けて書き下ろされたもので、思わず心と身体が浮き立つようなメロディと、陽光が降り注ぐような生命力あふれるグルーヴに満ちた一曲。歌詞では、何かを“好き”になった瞬間の心の動きや、その感情が持つ強い力を描き出し、“好き”を原動力に進化するすべての人の背中を押してくれるパワフルな楽曲に仕上がっている。ドラマの持つポジティブで楽しい世界観をさらに彩り、ストーリーと響き合う。
さらに、初回放送のエンディングでは、この主題歌「好き」に合わせて松本と佐野、キャラクターたちによるパペットダンスが初披露。キュートな振付けには、本作ならではの「かわいい」にあふれた魅力が詰め込まれた映像となっている。
星野は「『好き』をテーマに作りました。『君の好きは無敵』って素敵なタイトルですよね。どんな作品になるのか放送を楽しみにしています。ぜひドラマと共に、主題歌『好き』を楽しんでいただけたら幸いです」とコメント。
主題歌について、松本は「ちゃんと自分を好きになっていいんだと心から思わせてくれる、本当にすてきな曲です」、佐野は「この曲は聴くことで、自分の心の声や、自分の中にある『好き』という気持ちを大切にしたいと、改めて思わせてもらえる一曲になっているなと感じました」と話している。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
星野、松本、佐野のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■星野源
「好き」をテーマに作りました。『君の好きは無敵』って素敵なタイトルですよね。どんな作品になるのか放送を楽しみにしています。ぜひドラマと共に、主題歌「好き」を楽しんでいただけたら幸いです。
■松本若菜
「好き」の冒頭のカウントを聴いたとき”“今日は絶対いい日になる”と胸が高鳴りました。とてもパワフルで元気が出る楽曲を書き下ろしてくださったことに感無量です。
性格の違う草壁と瀬尾が同じ目標に向かっていくことで、お互いの光はより明るく、日々を愛おしく感じられる。歌詞にも相反する“好き”と“嫌い”がありますが、星野源さんの楽曲を聴いていると陽との対比にも深く潜って向き合われているので、いつも温かく胸の奥をえぐられます。両面の間で揺れる日常の感情が、多くの人の心に響きながらも絶対的な唯一無二。この楽曲も正にそうで常にチャレンジされているお姿に力強く背中を押していただいています。
ちゃんと自分を好きになっていいんだと心から思わせてくれる、本当にすてきな曲です。
朝起きて聴いてみてください。体はリズムに乗りながら心は温まり“よーし今日も頑張るぞ！”となるはずです（笑）。
『君の好きは無敵』と「好き」両方を楽しんでいただけますと幸いです！
■佐野勇斗
今回、星野源さんの「好き」を聞かせていただき、改めて「好き」という気持ちを思い出しました。
子どもの頃に夢中だったカブトムシ、雨の匂い、お母さんがご飯を作る音。そんな何気ない日常の中にあった「好き」を思い出させてくれる楽曲だと感じました。
日々たくさんの情報に触れる中で、本当の自分の気持ちが分からなくなってしまうこともあると思います。でも、この曲は聴くことで、自分の心の声や、自分の中にある「好き」という気持ちを大切にしたいと、改めて思わせてもらえる一曲になっているなと感じました。
素敵な楽曲を書いてくださった星野源さん、本当にありがとうございます。
この楽曲とともに、7月期・火曜22時のドラマを通して、日本中にたくさんの「好き」や「かわいい」があふれたら嬉しいです。
【写真】ドラマ『君の好きは無敵』瀬尾（佐野勇斗）が涙
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描くポジティブ＆パワフルラブコメディ。
さらに、初回放送のエンディングでは、この主題歌「好き」に合わせて松本と佐野、キャラクターたちによるパペットダンスが初披露。キュートな振付けには、本作ならではの「かわいい」にあふれた魅力が詰め込まれた映像となっている。
星野は「『好き』をテーマに作りました。『君の好きは無敵』って素敵なタイトルですよね。どんな作品になるのか放送を楽しみにしています。ぜひドラマと共に、主題歌『好き』を楽しんでいただけたら幸いです」とコメント。
主題歌について、松本は「ちゃんと自分を好きになっていいんだと心から思わせてくれる、本当にすてきな曲です」、佐野は「この曲は聴くことで、自分の心の声や、自分の中にある『好き』という気持ちを大切にしたいと、改めて思わせてもらえる一曲になっているなと感じました」と話している。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
星野、松本、佐野のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■星野源
「好き」をテーマに作りました。『君の好きは無敵』って素敵なタイトルですよね。どんな作品になるのか放送を楽しみにしています。ぜひドラマと共に、主題歌「好き」を楽しんでいただけたら幸いです。
■松本若菜
「好き」の冒頭のカウントを聴いたとき”“今日は絶対いい日になる”と胸が高鳴りました。とてもパワフルで元気が出る楽曲を書き下ろしてくださったことに感無量です。
性格の違う草壁と瀬尾が同じ目標に向かっていくことで、お互いの光はより明るく、日々を愛おしく感じられる。歌詞にも相反する“好き”と“嫌い”がありますが、星野源さんの楽曲を聴いていると陽との対比にも深く潜って向き合われているので、いつも温かく胸の奥をえぐられます。両面の間で揺れる日常の感情が、多くの人の心に響きながらも絶対的な唯一無二。この楽曲も正にそうで常にチャレンジされているお姿に力強く背中を押していただいています。
ちゃんと自分を好きになっていいんだと心から思わせてくれる、本当にすてきな曲です。
朝起きて聴いてみてください。体はリズムに乗りながら心は温まり“よーし今日も頑張るぞ！”となるはずです（笑）。
『君の好きは無敵』と「好き」両方を楽しんでいただけますと幸いです！
■佐野勇斗
今回、星野源さんの「好き」を聞かせていただき、改めて「好き」という気持ちを思い出しました。
子どもの頃に夢中だったカブトムシ、雨の匂い、お母さんがご飯を作る音。そんな何気ない日常の中にあった「好き」を思い出させてくれる楽曲だと感じました。
日々たくさんの情報に触れる中で、本当の自分の気持ちが分からなくなってしまうこともあると思います。でも、この曲は聴くことで、自分の心の声や、自分の中にある「好き」という気持ちを大切にしたいと、改めて思わせてもらえる一曲になっているなと感じました。
素敵な楽曲を書いてくださった星野源さん、本当にありがとうございます。
この楽曲とともに、7月期・火曜22時のドラマを通して、日本中にたくさんの「好き」や「かわいい」があふれたら嬉しいです。