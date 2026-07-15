ベッカム家末っ子ハーパーが15歳に！ 両親がキュートな幼少期フォトで祝福
ベッカム家最愛の末っ子ハーパーが、現地時間7月10日に15歳の誕生日を迎えた。これを祝って元サッカー選手の父デヴィッドと、ファッションデザイナーの母ヴィクトリアがそれぞれインスタグラムを更新。可愛い娘の成長を振り返る写真とメッセージを公開した。
【写真】超キュートな赤ちゃんのハーパーも！ 両親が思い出フォトでお祝い
デヴィッドは、生まれたばかりのハーパーを胸に抱く写真を皮切りに、赤ちゃんの頃の写真や、ハイキング中にデヴィッドの背中で寝てしまった姿、親子3人でベッドに寝転ぶセルフィーなど、娘への愛情あふれる写真を公開。
「僕の可愛いレディが今日15歳になりました（涙）。娘として完璧。優しくて親切で、パパに似て性格も良く、美しい人間に成長しましたね。大好きだよ。生まれて来てくれて、本当に幸運だと思っている。最高の一日となりますように」と綴り、昨年行われた自身の50歳を祝う誕生日パーティで撮影したとみられる、ドレスアップした父娘のダンス姿もシェアした。
一方ヴィクトリアは、バスタオルを頭に巻いた姿や、鏡を前に真剣な表情でリップを塗る幼いハーパーの姿など、キュートな思い出写真をシェア。「あなたをどれほど愛し、大切に思っているか、あなたのママであることをどれほど誇りに思っているか、言葉では表現できません。あなたが素敵な女性へ成長していく様子を見守ることが出来て、本当に幸せです。あなたは優しく穏やかで、楽しく、外見も内面も美しい。今や私の親友であり、日々刺激をもらっています！！ 言葉には出来ないほど大好きよ。あなたのママでいられて嬉しい！ ハッピーバースデー」と綴った。
現在27歳の長男ブルックリン、23歳の次男ロメオ、21歳の三男クルスをもうけたベッカム夫妻のもとに、2011年に生まれたハーパーは、家族とともにヴィクトリアのファッションショーを訪れるなど、赤ちゃんの頃から注目を集めてきた。最近では、大人びたファッションやメイクも話題となっている。
先月行われたデヴィッドのハリウッドの殿堂入りを祝う記念式典では、ピンクのシルクドレス姿を披露。ヴィクトリアが自身のブランドのアメリカ初店舗を祝って投稿した家族写真でも、明るいブロンドヘアとメイク、そして長めのホワイトネイルを合わせた大人っぽいルックで注目を集めた。
引用：「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠brooklynpeltzbeckham）
「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）
【写真】超キュートな赤ちゃんのハーパーも！ 両親が思い出フォトでお祝い
デヴィッドは、生まれたばかりのハーパーを胸に抱く写真を皮切りに、赤ちゃんの頃の写真や、ハイキング中にデヴィッドの背中で寝てしまった姿、親子3人でベッドに寝転ぶセルフィーなど、娘への愛情あふれる写真を公開。
一方ヴィクトリアは、バスタオルを頭に巻いた姿や、鏡を前に真剣な表情でリップを塗る幼いハーパーの姿など、キュートな思い出写真をシェア。「あなたをどれほど愛し、大切に思っているか、あなたのママであることをどれほど誇りに思っているか、言葉では表現できません。あなたが素敵な女性へ成長していく様子を見守ることが出来て、本当に幸せです。あなたは優しく穏やかで、楽しく、外見も内面も美しい。今や私の親友であり、日々刺激をもらっています！！ 言葉には出来ないほど大好きよ。あなたのママでいられて嬉しい！ ハッピーバースデー」と綴った。
現在27歳の長男ブルックリン、23歳の次男ロメオ、21歳の三男クルスをもうけたベッカム夫妻のもとに、2011年に生まれたハーパーは、家族とともにヴィクトリアのファッションショーを訪れるなど、赤ちゃんの頃から注目を集めてきた。最近では、大人びたファッションやメイクも話題となっている。
先月行われたデヴィッドのハリウッドの殿堂入りを祝う記念式典では、ピンクのシルクドレス姿を披露。ヴィクトリアが自身のブランドのアメリカ初店舗を祝って投稿した家族写真でも、明るいブロンドヘアとメイク、そして長めのホワイトネイルを合わせた大人っぽいルックで注目を集めた。
引用：「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠brooklynpeltzbeckham）
「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）