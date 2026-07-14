唐沢寿明、誰か分からない人からも『トイ・ストーリー5』感想届く「そのままほっといている（笑）」
俳優の唐沢寿明が14日、都内で行われたディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』大ヒット御礼舞台あいさつに登場。ディズニー史上、日本で歴代1位となった本作の反響の大きさを明かした。
【集合ショット】個性豊かな衣装で！笑顔をみえる唐沢寿明＆広瀬アリス＆佐野勇斗ら
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。7月3日に日本で公開されると、きょう14日には興行収入が51億円を突破。日本で公開したディズニー全作品で歴代最速となり、1週目に続き『アナと雪の女王２』を超えて2週目の週末興行収入でもディズニー史上歴代1位となった。
唐沢は本作の反響を問われると「『泣きました』『感動しました』っていう声が多いですね。でも、これ誰だろうっていう人からもメッセージがきて（笑）。そんなに付き合いが無くなっている人っているじゃないですか、『ご無沙汰してます。最高でした！』ってくるんですけど、誰だか分からない（笑）」といい、「分からないけどそのままほっといている（笑）」と告白した。
30年にわたってウッディを演じてきた唐沢だが、共演する声優陣には当時まだ生まれていなかった人も。舞台あいさつでのトーク中には「こうやってしゃべってて、（若者が）『トイ・ストーリー』に対してものすごい熱量を持って話してるっていうのは、僕らからするとなんか不思議な感じがします」としみじみと語った。
本作にちなみ「これだけは絶対に捨てられない、誰かに受け継ぎたい大切なもの」を聞かれると、唐沢は「『トイ・ストーリー』ですよ」と宣言。「これから先も受け継いでいただいて、続いてほしいなって思います。こんなにヒットする作品に関われることはあまりないことだと思いますので、非常に光栄です。これからも『トイ・ストーリー』を愛していただきたいですし、ずっと応援し続けてください！」とファンに伝え、「あばよ！相棒！」とウッディになりきって締めくくった。
本作では、ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
イベントには日下由美、広瀬アリス、佐野勇斗（M!LK）、井上和（乃木坂46）、松井ケムリ（令和ロマン）、天野叶愛、白山乃愛も登壇した。
【集合ショット】個性豊かな衣装で！笑顔をみえる唐沢寿明＆広瀬アリス＆佐野勇斗ら
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。7月3日に日本で公開されると、きょう14日には興行収入が51億円を突破。日本で公開したディズニー全作品で歴代最速となり、1週目に続き『アナと雪の女王２』を超えて2週目の週末興行収入でもディズニー史上歴代1位となった。
30年にわたってウッディを演じてきた唐沢だが、共演する声優陣には当時まだ生まれていなかった人も。舞台あいさつでのトーク中には「こうやってしゃべってて、（若者が）『トイ・ストーリー』に対してものすごい熱量を持って話してるっていうのは、僕らからするとなんか不思議な感じがします」としみじみと語った。
本作にちなみ「これだけは絶対に捨てられない、誰かに受け継ぎたい大切なもの」を聞かれると、唐沢は「『トイ・ストーリー』ですよ」と宣言。「これから先も受け継いでいただいて、続いてほしいなって思います。こんなにヒットする作品に関われることはあまりないことだと思いますので、非常に光栄です。これからも『トイ・ストーリー』を愛していただきたいですし、ずっと応援し続けてください！」とファンに伝え、「あばよ！相棒！」とウッディになりきって締めくくった。
本作では、ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
イベントには日下由美、広瀬アリス、佐野勇斗（M!LK）、井上和（乃木坂46）、松井ケムリ（令和ロマン）、天野叶愛、白山乃愛も登壇した。