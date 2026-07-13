畑芽育「早く帰りたい！」発言で会場の笑い誘う 高橋文哉「本当にありがとう、こんな男たちの中に」【ブルーロック】
【モデルプレス＝2026/07/13】女優の畑芽育が13日、映画『ブルーロック』（8月7日公開）ワールドプレミアに出席。舞台挨拶で思わず本音が溢れる場面があった。
【写真】「ブルーロック」キャスト12人が日比谷に集結
“ブルーロックプロジェクト”を率いる日本フットボール連合（JFU）の帝襟アンリ役を演じた畑。大勢のキャストによる挨拶やトークを経て順番が回ってくると、高橋文哉から「本当にありがとう、こんな男たちの中に」と謝られ、「めっちゃ肩身狭くて…本当に！早く帰りたい（笑）」と思わず本音が。すぐに文哉が「そんなこと言わないで！」と駆け寄り、会場を笑いの渦に包んだ。
この日登壇したキャストの中では「劇中でセリフを交わしたのは多分文哉くんだけでした」と話し、“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者・絵心甚を演じた窪田正孝とのシーンがほとんどだったという畑は窪田について「本当にクリエイティブがすごいお方で、やっぱり間近でお芝居見てても、学ぶものたくさんありました」と回顧。畑が緊張してしまった時も「率先して動いて、お芝居作ってくれる空気感も作ってくださるのでそれに倣って一生懸命ついていきました」と頼もしい背中だったと語っていた。
『ブルーロック』は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語。常識を打ち破る斬新な設定と個性を爆発させるエゴイスティックなキャラクターたち、そして予測不能なストーリー展開が国内外の読者を熱狂させ、サッカー漫画の新たな金字塔として人気を誇る。これまで2022年にTVアニメ化、24年には劇場アニメが公開、さらにスマホゲーム、舞台化など幅広い分野にてメディアミックスを展開してきた『ブルーロック』が待望の実写映画化となる。
ワールドプレミアには他にも、主人公・潔世一演じる文哉をはじめ櫻井海音（蜂楽廻役）・高橋恭平（千切豹馬役）・野村康太（國神錬介役）・西垣匠（成早朝日役）・倉悠貴（吉良涼介役）とチームZを演じるメンバーが多く集まったほか、&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）（凪誠士郎役）・綱啓永（御影玲王役）・樋口幸平（剣城斬鉄役）とチームVのキャストも。さらにチームYの二子一揮を演じる富本惣昭、チームXの馬狼照英を演じる東啓介、さらに瀧悠輔監督も登壇した。（modelpress編集部）
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◆畑芽育「早く帰りたい（笑）」
“ブルーロックプロジェクト”を率いる日本フットボール連合（JFU）の帝襟アンリ役を演じた畑。大勢のキャストによる挨拶やトークを経て順番が回ってくると、高橋文哉から「本当にありがとう、こんな男たちの中に」と謝られ、「めっちゃ肩身狭くて…本当に！早く帰りたい（笑）」と思わず本音が。すぐに文哉が「そんなこと言わないで！」と駆け寄り、会場を笑いの渦に包んだ。
◆高橋文哉主演「ブルーロック」ワールドプレミア開催
『ブルーロック』は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語。常識を打ち破る斬新な設定と個性を爆発させるエゴイスティックなキャラクターたち、そして予測不能なストーリー展開が国内外の読者を熱狂させ、サッカー漫画の新たな金字塔として人気を誇る。これまで2022年にTVアニメ化、24年には劇場アニメが公開、さらにスマホゲーム、舞台化など幅広い分野にてメディアミックスを展開してきた『ブルーロック』が待望の実写映画化となる。
ワールドプレミアには他にも、主人公・潔世一演じる文哉をはじめ櫻井海音（蜂楽廻役）・高橋恭平（千切豹馬役）・野村康太（國神錬介役）・西垣匠（成早朝日役）・倉悠貴（吉良涼介役）とチームZを演じるメンバーが多く集まったほか、&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）（凪誠士郎役）・綱啓永（御影玲王役）・樋口幸平（剣城斬鉄役）とチームVのキャストも。さらにチームYの二子一揮を演じる富本惣昭、チームXの馬狼照英を演じる東啓介、さらに瀧悠輔監督も登壇した。（modelpress編集部）
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