『プラダを着た悪魔2』Blu-ray＆DVD発売決定 NG集やレディー・ガガMVなど特典満載 デジタル配信もスタート
映画『プラダを着た悪魔2』のブルーレイ＋DVDセット（豪華アウターケース付き）と4K UHD＋ブルーレイセットが、9月18日に発売されることが決定した。なお、本日（7月10日）からデジタル版（購入・レンタル）の配信がスタート。デジタル配信開始（購入）を記念して、本編からの無料プレビューも公開された。
【動画】『プラダを着た悪魔2』本編の無料プレビュー
公開から20年を経た今なお、“働く女性のバイブル”として世界中で愛され続ける『プラダを着た悪魔』（2006年）。ファッション業界を舞台に、ジャーナリストを目指すアンディが、伝説的編集長ミランダとの出会い、仕事に向き合いながら成長していく物語を描いた。
その続編『プラダを着た悪魔2』は、今年5月の公開後、興行収入50億円（6月15日時点）を突破する大ヒットを記録。経営危機に直面した一流ファッション誌「ランウェイ」を舞台に、編集長のミランダ、元アシスタントのアンディ、エミリーらおなじみのキャラクターたちが再集結。紙からデジタルへと大きく変化した出版業界や、時代と共に移り変わるファッション業界を背景に、それぞれの信念と選択を描くドラマが展開された。
前作さながらの華やかなファッションやユーモアあふれる会話劇はもちろん、かつて憧れの存在だった彼女たちが、変わりゆく時代をどう生き抜いていくのか、その姿に大きな注目が集まった。
監督は前作に続きデヴィッド・フランケルが務め、メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチらオリジナル・キャストが続投。さらにケネス・ブラナーをはじめ、レディー・ガガ、ドナテラ・ヴェルサーチェ、ナオミ・キャンベル、ハイディ・クルムなど、現代のエンターテインメント界やファッション界を代表するアイコンたちが本人役で出演。
最新コレクションを彩る数々の衣装や、ニューヨークを舞台にした華麗なショーシーンも登場。時代の変化の中で仕事と向き合う人々の姿を描き、働くすべての人の背中を押す物語が支持された。
発売されるパッケージには、キャストやスタッフがシリーズを振り返る「アイコンたちの進化」、劇中衣装を紹介する「ファッション解説」、イタリアロケの舞台裏、NGシーン集、さらにレディー・ガガとドーチーによるコラボ曲「ランウェイ」のミュージックビデオなど、ボーナスコンテンツを収録。映画の舞台裏からファッション、音楽まで作品の魅力を深く楽しめる内容となっている。
また、デジタル配信開始を記念して、本編の無料プレビュー映像も公開。存続の危機に立たされた「ランウェイ」編集部を舞台に、ミランダ、ナイジェル、アンディ、エミリーが再会するシーンを見ることができる。
映像では、ランウェイの信頼回復のため特集部の編集責任者として迎えられたアンディが、広告主であるエミリーとの交渉を任されるも、ミランダから「私はあなたが失敗するのを待つだけ」と容赦ない言葉を浴びせられる。前作から変わらないミランダの存在感と、アンディやエミリーとの新たな関係性が垣間見える内容となっている。
【動画】『プラダを着た悪魔2』本編の無料プレビュー
公開から20年を経た今なお、“働く女性のバイブル”として世界中で愛され続ける『プラダを着た悪魔』（2006年）。ファッション業界を舞台に、ジャーナリストを目指すアンディが、伝説的編集長ミランダとの出会い、仕事に向き合いながら成長していく物語を描いた。
前作さながらの華やかなファッションやユーモアあふれる会話劇はもちろん、かつて憧れの存在だった彼女たちが、変わりゆく時代をどう生き抜いていくのか、その姿に大きな注目が集まった。
監督は前作に続きデヴィッド・フランケルが務め、メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチらオリジナル・キャストが続投。さらにケネス・ブラナーをはじめ、レディー・ガガ、ドナテラ・ヴェルサーチェ、ナオミ・キャンベル、ハイディ・クルムなど、現代のエンターテインメント界やファッション界を代表するアイコンたちが本人役で出演。
最新コレクションを彩る数々の衣装や、ニューヨークを舞台にした華麗なショーシーンも登場。時代の変化の中で仕事と向き合う人々の姿を描き、働くすべての人の背中を押す物語が支持された。
発売されるパッケージには、キャストやスタッフがシリーズを振り返る「アイコンたちの進化」、劇中衣装を紹介する「ファッション解説」、イタリアロケの舞台裏、NGシーン集、さらにレディー・ガガとドーチーによるコラボ曲「ランウェイ」のミュージックビデオなど、ボーナスコンテンツを収録。映画の舞台裏からファッション、音楽まで作品の魅力を深く楽しめる内容となっている。
また、デジタル配信開始を記念して、本編の無料プレビュー映像も公開。存続の危機に立たされた「ランウェイ」編集部を舞台に、ミランダ、ナイジェル、アンディ、エミリーが再会するシーンを見ることができる。
映像では、ランウェイの信頼回復のため特集部の編集責任者として迎えられたアンディが、広告主であるエミリーとの交渉を任されるも、ミランダから「私はあなたが失敗するのを待つだけ」と容赦ない言葉を浴びせられる。前作から変わらないミランダの存在感と、アンディやエミリーとの新たな関係性が垣間見える内容となっている。