松山ケンイチ『ラヴィット！』冒頭で“謝罪” ドラマ主演の蒼井優が不在→山里が即反応「原因とされている者です」
10日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、同局系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』（毎週金曜 後10：00）から松山ケンイチ、中島歩、高橋文哉が登場。ところが、直前の『THE TIME,』は出演していた同ドラマ主演の蒼井優が不在であることを受け、松山が冒頭から“謝罪”する事態になった。
【写真】直前の『THE TIME,』は笑顔で出演していた蒼井優
出演者紹介を受けた際、神妙な面持ちだった松山は「前回（ドラマで共演していた）永作博美さんに『未練を残さないように、ビリビリ受けてみませんか？』という誘いの中、来てもらったんです。今回同じことを言ったら、主演の蒼井優は来てくれませんでした。みなさん、申し訳ありませんでした！」と仰々しく謝罪。
MCの川島明は「いやいや、各々スケジュールもありますし」と受け止めつつ「蒼井優さんは、裏番組のMCとつながっております」とニヤリ。『ラヴィット！』の裏番組である、日本テレビ系『DayDay.』でMCを務める山里亮太は、自身のXで早速反応し「主演が出られなかった原因とされている者です。この度は申し訳ありません。川島さん、どうぞよろしくお願いします。ドラマチームの方、どうぞどうぞよろしくお願いします」と呼びかけている。
【写真】直前の『THE TIME,』は笑顔で出演していた蒼井優
出演者紹介を受けた際、神妙な面持ちだった松山は「前回（ドラマで共演していた）永作博美さんに『未練を残さないように、ビリビリ受けてみませんか？』という誘いの中、来てもらったんです。今回同じことを言ったら、主演の蒼井優は来てくれませんでした。みなさん、申し訳ありませんでした！」と仰々しく謝罪。