4月期に放送されたドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影中に起きた"身体接触"をきっかけとした佐藤二朗（57）と橋本愛（30）間のトラブルが長引いている。

【写真を見る】「僕のところは全てカットしてほしい」フジテレビの声明を受けて、佐藤二朗が投稿したX内容。橋本愛との騒動に言及した佐藤の恩人・渡辺えりほか

フジテレビが7月7日に再び声明を出し、詳しい経緯を報告した後、佐藤は、〈フジテレビは、なぜ、そこまで片方だけに寄り添うんでしょうか〉とX（旧Twitter）を更新。〈僕は心から、もうフジとは関わりたくないです〉と局側への不満をあらわにしていた。

さらに翌日、佐藤のインタビューの一部が『デイリー新潮』で公開。そして9日発売の『週刊新潮』では彼から見たトラブルの全貌が明かされた。また、騒動後に睡眠障害が悪化し、抑うつ状態と診断されたという。

全ての発端となった身体的接触は、3月22日、車内での撮影で発生した。佐藤が台本上明示されていなかった形で橋本の顔に触れる場面があったとされている。"アドリブの名手"と名高い佐藤だが、あるテレビ局関係者は、「決して現場をめちゃくちゃにするような役者ではない」と証言する。

「何度も練習した成果を現場に持ってきているので、その場の思いつきで周囲を振り回すようなことはない。台本からセリフを変更するときも、脚本家に配慮して、事前にしっかり相談しています。俺が俺がというタイプではなく、チーム全体の協調を重んじる、すごく真面目な方です。

今回のトラブルの背景には、橋本さんへの身体接触の制限が出る可能性が佐藤さん本人と共有されていなかった点がありますが、関係者間で"人柄的にあまり変なことはしないだろう"という共通認識があったんじゃないでしょうか。

また、『夫婦別姓刑事』は、脚本の段階で"夫婦といえど過剰なスキンシップはナシ"という方針だったと聞いています。それだけに今回のトラブルは誰も予想していなかったはずです」

このテレビ局関係者によると、クランクイン直後、現場では"ある変化"があったという。

「クランクインしてすぐ、プロデューサーの1人が外れたと聞いており、脚本家の矢島弘一さんも会員向けブログで同様の指摘をしています。

トラブルが原因かは不明ですが、中心的なスタッフの変化が、その後の展開に影響を与えたこともあったのかもしれません」

騒動が長引く中、佐藤が出演する映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）及びそのスピンオフ作品の行方も注視されている。全てが解決し、一件落着となる日は来るのか。