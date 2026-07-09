松本幸四郎、『本所の銕』主演の息子・市川染五郎に嫉妬 『密告』の主演を強調
歌舞伎俳優の松本幸四郎が9日、都内で行われた特別先行版『鬼平犯科帳 本所の銕（てつ）／密告』（10日公開）前夜祭舞台あいさつに登壇。同作で主演を務める息子・市川染五郎に嫉妬する様子を見せた。
【写真】松本幸四郎に嫉妬された…息子・市川染五郎
時代小説の大家・池波正太郎さんの三大シリーズの1つとして知られるベストセラー時代小説『鬼平犯科帳』を原作に、幸四郎を主演に迎え映像化してきた「鬼平犯科帳」シリーズ。
「本所の銕」は原作の「密告」で描かれた若き日の平蔵・長谷川銕三郎時代のエピソードに着想を得たオリジナルストーリー。「密告」へとつながる前日譚となる同作品は、銕三郎を演じる染五郎が主演を務める。「密告」は、幸四郎演じる平蔵が過去と向き合う姿が描かれる、2作連なった物語となっている。ゲスト出演となる駒木根葵汰は、2つの物語の鍵を握る御家人・横山小平次と盗賊・伏屋の紋蔵の1人2役を演じる。
幸四郎は壇上に立つと「銕三郎をやっている市川染五郎って人をはじめ、偉そうな言い方ですけど、役者さんたちがすごく成長した」と感動。しかし、染五郎が「『鬼平犯科帳』主演の市川染五郎です」とあいさつすると、幸四郎は「『本所の銕』の主演だからね」と嫉妬するような様子を見せ、その後、『密告』は自身が主演を務めることを強調した。
イベント終盤は「まだまだ鬼平はグレードアップしていきます」とし、「江戸時代を作れるということが時代劇の武器です。言ってみればファンタジーという、作りにあたってはなんの制約もないファンタジーですので、世界に浸っていただけるように、皆さんに時代劇を愛していただければと思います」と締めくくった。
イベントには駒木根も登壇した。
【写真】松本幸四郎に嫉妬された…息子・市川染五郎
時代小説の大家・池波正太郎さんの三大シリーズの1つとして知られるベストセラー時代小説『鬼平犯科帳』を原作に、幸四郎を主演に迎え映像化してきた「鬼平犯科帳」シリーズ。
「本所の銕」は原作の「密告」で描かれた若き日の平蔵・長谷川銕三郎時代のエピソードに着想を得たオリジナルストーリー。「密告」へとつながる前日譚となる同作品は、銕三郎を演じる染五郎が主演を務める。「密告」は、幸四郎演じる平蔵が過去と向き合う姿が描かれる、2作連なった物語となっている。ゲスト出演となる駒木根葵汰は、2つの物語の鍵を握る御家人・横山小平次と盗賊・伏屋の紋蔵の1人2役を演じる。
イベント終盤は「まだまだ鬼平はグレードアップしていきます」とし、「江戸時代を作れるということが時代劇の武器です。言ってみればファンタジーという、作りにあたってはなんの制約もないファンタジーですので、世界に浸っていただけるように、皆さんに時代劇を愛していただければと思います」と締めくくった。
イベントには駒木根も登壇した。