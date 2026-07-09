「前代未聞、スポーツを愚弄する暴挙です」

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のっけからこう憤るのは、五輪アナリストの春日良一氏。開催中のサッカー北中米W杯でレッドカードを受けた米国代表FWの処分に同国のドナルド・トランプ大統領が介入したことに、

「スポーツへの明らかな政治介入。自国の勝利のために権力を行使して、ルールをねじ曲げる。あってはならない行為で、2028年のロサンゼルス五輪にも波及するのではないか。IOC（国際オリンピック委員会）が“開催の資格なし”と判断してもおかしくない事案だと思います」

と、言うのだ。

日本時間2日の決勝トーナメント1回戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で、米国代表FWフォラリン・バログンがレッドカードをもらい、一発退場。接触プレーの際にバログンがスパイクの裏で相手選手の足首を削った場面は、VAR（ビデオアシスタントレフェリー）判定で危険なファウルと判断され、FIFA規律委員会から4万ドル（約647万円）の罰金と1試合の出場停止処分が科された。

「それが、覆されたのです。現地5日にFIFA（国際サッカー連盟）が突然、米国のエース・バログンの出場停止処分を1年間猶予すると発表。その裏で、トランプが試合後にFIFAのインファンティーノ会長に直接電話をかけ、処分の見直しを求めていたことが発覚した。しかも、トランプはスポーツの破壊行為を恥じるどころか、自身のSNSに＜見直しを求めた。正しい判断をしたFIFAに感謝する！＞と自らの介入を認め、成果を誇示するような投稿をした。結果、日本時間7日のベルギー戦に出場したバログンはノーゴールに終わり、試合も1-4で敗れた。もちろん、負けたから許されるものではない。トランプは“何をすべきかは指示していない”、インファンティーノも“FIFAの司法機関は自律的に運営されている”と処分変更のプロセスについての疑惑を否定しているものの、以前から2人の親密ぶりは問題視されていました」（現地特派員）

元FIFA職員でブラジル人ジャーナリストのリカルド・セティオン氏によれば、

「2018年以降、トランプとインファンティーノの公式会談は6回記録され、25年になって関係が緊密になった。あまり知られていないが、インファンティーノは24年末に米国へ居住地を移した。それもフロリダ州にあるトランプの邸宅のすぐ近くです。インファンティーノはニューヨークのトランプタワーにFIFAの事務所を開設することを発表しています」

と、いうから“癒着”を疑われても仕方があるまい。

新設のFIFA平和賞はトランプ大統領のご機嫌をうかがうため

前出の春日氏が言う。

「インファンティーノ会長は否定していますが、トランプの圧力に屈したか、忖度したのは明らかでしょう。そうでなくても、インファンティーノ会長とトランプ大統領はW杯開幕前からすでに、大きな過ちを犯しています。ひとつは、昨年12月の組み合わせ抽選会でFIFAがトランプに授与した“FIFA平和賞”です。平和賞はFIFAが今回から新たに創設したもので、開催国の元首であるトランプのご機嫌をうかがうためにわざわざ設けたものでしょう。平和を冠した賞を利用したと世界から非難する声が相次いだ。これが1枚目のイエローカードだとすれば、2枚目は今大会で審判を務めるはずだったソマリア人審判の入国を米国が拒否したこと。トランプ政権がソマリアを渡航禁止措置としているためで、あろうことかFIFAはそれに抗議するどころか追認した。仮にこれが五輪で行われれば、トランプは一発退場となる案件です。五輪では、主催するIOCが発行した資格認定書を有した者の入国と滞在を開催国が保証しなければならないことになっている。違反すればレッドカードに値しますが、今回の政治介入でイエローカードは3枚目。即刻退場です」

そんなトランプ政権下の米国で28年のロサンゼルス五輪は開催される。

「トランプはすでにトランスジェンダー女子選手の排除を明言しており、28年大会への不安は尽きない。IOCが五輪憲章を守り、オリンピズムを貫くのであれば、少なくとも“W杯と同じことをやれば、オリンピックは米国から去る”と厳しくクギを刺す必要がある。バッハからコベントリーに会長が代わり、日和見的な空気が強くなって政治に迎合し始めた今のIOCがどう対応するか。このままでは、トランプの国の五輪開催でオリンピック理念とオリンピックそのものが音を立てて崩れていくのではないかと危惧せざるを得ません」（春日氏）

トランプ大統領とFIFAの暴挙で、「W杯への信頼は地に落ちた」と書いたのはイギリスのテレグラフ紙。ベルギーのニウスブラット紙も「サッカーは信頼性のすべてを失った」とした。2年後、トランプ大統領によってオリンピックも破壊されそうだ。