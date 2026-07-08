「使えないから解雇した。帰ってくれない？」1日欠勤で即クビになった30代女性が派遣会社に連絡した結果

初めて登録した派遣会社から紹介された職場が、想像を絶する環境だったという経験を持つ人は少なくない。派遣先だけでなく、頼みの綱である派遣会社までいい加減な対応をとるケースもあるようだ。 （文：渋谷亜樹世）

投稿を寄せた30代の女性（事務・管理職）は、10年前に初めて派遣会社に登録し、オーダーカーテンを販売する会社へ赴いた際の出来事を振り返る。

初日、チーフらしき人物と各部署を回って自己紹介を済ませ、自席に着くなりこう告げられたという。

「取りあえず席に座ってゆっくりしていて下さい」

「仕事とか研修はやらないんですか？」→「そんなのないから！」

女性が「仕事とか研修はやらないんですか？」と尋ねると、

「そんなのないから！初日だしネットでも見て時間潰していて下さい」

という答えだった。周囲を見渡しても仕事をしている様子はなく、「まるで学校の休み時間のようにお菓子を食べながら雑談してギャーギャー騒いでいて」、それが就業時間まで続いた。翌日もまったく同じ光景が広がっていたという。

不安を覚えた女性は派遣会社に相談したが、担当者からは「そういう会社もあるということで社会勉強になるじゃないですか？」と取り合ってもらえなかった。

今でも「よく潰れないな」

その後、女性は体調を崩して1日欠勤してしまう。翌日出勤すると、自分の席には見知らぬ新しい派遣社員が座っていた。

「あの…この席私の席なんですが…」と声をかけると、相手の派遣社員も「えっ？昨日（チーフ)さんからこの席ですと言われたんですけど」と答え、不穏な空気が流れた。

2人で上司の所へ状況の確認に行くと、次のように告げられたという。

「あーっ私さん昨日休んだでしょ！使えないから解雇したから帰ってくれない？」

たった1日休んだだけでクビを宣告され、派遣会社に連絡すると「言うの忘れてた」と返されたという。派遣先のオーダーカーテン会社はもちろん、派遣会社まで、女性にとってはヤバい会社だった。

そのオーダーカーテン会社は、10年経った現在も同じ場所に存在しているという。女性は「通るたびにここの会社は一体何を扱っていてどんな仕事をやっているのか？よく潰れないなと思いながら通り過ぎている」と訝しげに結んでいる。

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